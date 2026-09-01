Садыр Жапаров: "ШОС должна оставаться свободной от блокового мышления"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров открыл заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнув необходимость трансформации объединения в пространство равноправного партнерства, лишенное конфронтации. Выступление кыргызского лидера, прошедшее в день празднования Дня независимости КР, задало тон всему саммиту и определило ключевые приоритеты работы ШОС на ближайшую перспективу.

Открывая заседание, Глава государства отметил, что Организация должна служить надежной площадкой для укрепления доверия, обеспечения мира и региональной стабильности.

"Наша Организация должна и впредь оставаться свободной от блокового мышления и конфронтации, а также служить площадкой для укрепления доверия, обеспечения мира и стабильности", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент Кыргызстана предложил партнерам сфокусироваться на трех стратегических направлениях: безопасности, экономике и технологиях.

В сфере безопасности акцент был сделан на формировании неделимой системы защиты интересов государств-членов. Садыр Жапаров призвал ускорить запуск Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Особое внимание было уделено тому, что в Бишкеке уже созданы все необходимые условия для начала работы Центра по противодействию международной организованной преступности, что станет важным шагом в борьбе с транснациональными угрозами.

Переход к новому качеству экономического сотрудничества стал одним из центральных тезисов выступления. Президент выделил два практических инструмента для реализации совместных инициатив:

Создание Банка развития ШОС - вопрос, требующий скорейшего практического решения.

СФИТ "Тамчы" - открытая в июле текущего года на Иссык-Куле Специальная финансовая инвестиционная территория. Садыр Жапаров лично пригласил государства-члены и деловые круги использовать возможности этой площадки для реализации масштабных проектов.

Кроме того, Глава государства отметил критическую важность транспортно-логистической связности, назвав проект железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" важнейшим практическим шагом в этом направлении.

Затронув тему будущего, Президент подчеркнул необходимость формирования общего технологического пространства ШОС.

"Важно обеспечить равноправный доступ государств к современным технологиям, чтобы цифровое неравенство не стало новой разделительной линией", - отметил Садыр Жапаров.

Также была подчеркнута роль культурно-гуманитарного фактора как основы единства народов ШОС.

Итоги саммита: 28 документов

В ходе заседания лидеры стран-участниц провели содержательный обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки. Свои доклады представили Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор Исполнительного комитета РАТС ШОС Уларбек Шаршеев.

С приветственными словами выступили главы делегаций: Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Лидеры государств поздравили Садыра Жапарова и весь народ Кыргызстана с Днем независимости, выразив высокую благодарность за безупречную организацию саммита. По завершении обсуждения эстафета председательства была передана Исламской Республике Пакистан.

Главным результатом встречи стало подписание 28 документов, которые закрепляют договоренности по расширению взаимодействия во всех ключевых сферах.

Среди наиболее значимых решений:

Стратегические документы: Подписаны Бишкекская декларация двадцатипятилетия ШОС и Протокол о внесении изменений в Хартию ШОС, что знаменует собой новый этап институционального развития Организации.

Безопасность и борьба с наркотрафиком: Утверждены положения об Универсальном центре по противодействию угрозам и Антинаркотическом центре, а также программы борьбы с наркозависимостью и синтетическими наркотиками до 2030 года.

Цифровизация и технологии: Принята Концепция создания региональных центров обработки данных и развития индустрии искусственного интеллекта, а также подписан меморандум о взаимодействии в сфере ИИ. Это напрямую отвечает запросу на формирование общего технологического пространства.

Энергетика и экология: Лидеры утвердили заявления о развитии взаимодействия в области энергосбережения, энергоэффективности и энергетических систем, а также подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с изменением климата. Особое внимание уделено ядерной и физической ядерной безопасности.

Инфраструктура и логистика: Утверждена дорожная карта по развитию портов и логистических центров на 2026–2030 годы, что станет драйвером для проекта ж/д "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".

Гуманитарная сфера: Город Лахор (Пакистан) объявлен туристической и культурной столицей ШОС на 2026–2027 годы. Также подписаны заявления о поддержке института семьи и помощи государствам, пострадавшим от ЧС.

Принятый пакет документов демонстрирует стремление государств-членов ШОС к глубокой интеграции и решению глобальных вызовов через механизмы многостороннего партнерства.