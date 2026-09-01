В Бишкеке под председательством Садыра Жапарова прошел саммит ШОС

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, в Бишкеке в качестве председателя открыл заседание Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

На заседании обсуждены актуальные вопросы, стоящие перед государствами-членами, определены ключевые ориентиры дальнейшего взаимодействия и приняты 28 итоговых документов, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности ШОС, укрепление безопасности, расширение экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Садыр Жапаров от имени Кыргызской Республики предложил акцентировать внимание на нескольких ключевых блоках. В первую очередь Глава государства отметил важность укрепления ШОС как пространства равноправного партнерства, свободного от блокового мышления и конфронтации.

В сфере безопасности Президент придал важное значение скорейшему запуску Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам, а также обозначил полную готовность к началу работы в Бишкеке Центра по противодействию международной организованной преступности.

Говоря об экономике, Садыр Жапаров подчеркнул необходимость создания Банка развития ШОС, пригласил деловые круги использовать возможности Специальной финансовой инвестиционной территории "Тамчы" в Иссык-Кульской области и выделил стратегический проект строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Кроме того, отмечена важность формирования общего технологического пространства для ликвидации цифрового неравенства.

На заседании выступили Президент Беларуси Александр Лукашенко, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, Президент России Владимир Путин, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор Исполкома РАТС Уларбек Шаршеев.

Лидеры стран поздравили Президента Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с Днем независимости и выразили благодарность за высокий уровень проведения заседания. Принятие 28 документов стало практическим итогом проведенной работы. По завершении саммита Президент Кыргызстана передал эстафету председательства Исламской Республике Пакистан.