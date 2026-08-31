Фоторепортаж с церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников

Сегодня состоялась официальная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Ее зрителями стали около 30 тыс. кыргызстанцев и лидеры государств.

Всего в параде приняли участие более сотни стран. Общее число спортсменов - около 3 000 человек. 517 из них – от Кыргызстана.

Заявлено 43 вида спорта.

Игры продлятся с 31 августа по 6 сентября. На этот же день запланированы финальные состязания по ключевым видам спорта, а также торжественная церемония закрытия.

Фото предоставлено организаторами VI Всемирных игр кочевников.