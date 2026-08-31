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Эрдоган и Токаев приземлились в аэропорту "Манас"

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- Виктория Гунгер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыли с рабочим визитом в Кыргызстан.

В Международном аэропорту "Манас" его встретил Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Кыргызстан для участия во встрече высшего уровня в формате "ШОС плюс" и торжественной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Касым-Жомарт Токаев - в очередном заседании Совета глав государств – членов ШОС, встрече высшего уровня в формате "ШОС плюс" и торжественной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

Президентам вручена мягкая игрушка в виде снежного барса, являющегося национальным символом Кыргызстана и официальным символом VI Всемирных игр кочевников.

Отметим, что Кыргызстан председательствует в ШОС в 2026 году. В Бишкеке в этом году пройдет юбилейный саммит, посвященный 25-летию образования организации.


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URL: https://www.vb.kg/461233
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