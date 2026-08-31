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В КГТУ открылся Кыргызско-китайский институт передовых инженеров

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В Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова состоялось торжественное открытие Кыргызско-китайского института передовых инженеров. Здесь будут готовить магистрантов для энергетической и горнодобывающей отраслей, сочетая обучение в Кыргызстане и Китае с практикой на предприятиях.

Институт открыла министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова. Она отметила, что проект реализован в рамках кыргызско-китайского научно-технического сотрудничества и является одним из крупных проектов в сфере высшего образования.

По словам министра, на оснащение института китайская сторона выделила около 200 млн сомов в виде грантовых средств. На базе института создано 15 специализированных лабораторий.

"Самая главная цель этого института - перенятие самых передовых технологий в области зеленой энергетики, горной геологии и горнодобывающей промышленности. Студенты смогут не только получать теоретические знания, но и заниматься практико-ориентированной научной работой", - сказала Гульзат Исаматова.

Она также отметила, что в перспективе институт может стать научно-производственным комплексом и площадкой для взаимодействия с горнодобывающими и энергетическими компаниями.

Министр образования КНР: открытие института - переход от договоренностей к практике

В рамках церемонии участникам показали видеообращение министра образования Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэна.

Он поздравил Кыргызстан с открытием Кыргызско-китайского института передовых инженеров и поблагодарил университеты, предприятия и представителей общественности двух стран, внесших вклад в создание проекта.

Хуай Цзиньпэн отметил, что Китай и Кыргызстан в последние годы активно развивают сотрудничество в сфере образования. Расширяются обмены между преподавателями и студентами, а взаимодействие университетов и предприятий становится более тесным.

По словам министра, открытие института знаменует переход от достигнутых договоренностей к практической реализации и является одним из знаковых совместных проектов Китая и Кыргызстана в сфере образования.

Он также подчеркнул, что институт заложит основу для совместной подготовки инженерно-технических кадров.

Кыргызско-китайский институт передовых инженеров создан совместно Синьцзянским университетом, Сианьским университетом Цзяотун и КГТУ имени И. Раззакова при активном участии предприятий двух стран.

Магистратура на английском языке

Как рассказал ректор КГТУ имени И. Раззакова Мирлан Чыныбаев, обучение в институте будет проходить на уровне магистратуры и на английском языке.

К преподаванию планируют привлекать профессоров КГТУ и университетов-партнеров из Китая, а также специалистов-практиков, работающих на предприятиях.

Поступать можно будет как на бюджетной, так и на контрактной основе. Одним из обязательных требований станет знание английского языка, поскольку занятия и учебные материалы будут на английском.

На сегодняшний день выпускникам будет выдаваться кыргызстанский диплом.

Особенностью программы станет сочетание обучения в университете, академического опыта в Китае и практической подготовки на предприятии. Сначала студенты будут учиться в КГТУ, затем один семестр проведут в университете-партнере в Китае, после чего продолжат обучение на предприятии.

"Методика обучения тоже инновационная. Студенты будут учиться в нашем университете, потом в университете-партнере в Китае один семестр и потом продолжат обучение на предприятии", - рассказал Мирлан Чыныбаев.

Первыми направлениями магистратуры станут энергетика и горнодобывающая промышленность.

По словам ректора, выбор этих направлений связан с развитием в Кыргызстане солнечной, гидро- и ветровой энергетики, а также реализацией проектов в сфере горной добычи.

Современные технологии - непосредственно от производителей

Особое внимание при создании института уделили лабораторной базе. Всего оборудовано 15 специализированных лабораторий.

По словам Мирлана Чыныбаева, к их созданию были привлечены компании, которые сами производят и используют соответствующие технологии. Это позволяет использовать в образовательном процессе оборудование и технологии, применяемые в реальном секторе.

"Новые лаборатории были созданы при помощи компаний, которые уже эти технологии сами производят и используют. Поэтому можно сказать, что те технологии, которые сейчас преподаются, - самые передовые, в том числе и для Центральной Азии", - отметил ректор.

Таким образом, лаборатории станут не только учебными площадками, но и базой для практической подготовки будущих инженеров.

Китайские университеты - партнеры проекта

Ректор Синьцзянского университета Ма Синьбин отметил, что Кыргызстан и Китай являются хорошими партнерами и друзьями, а новый институт позволит совместно готовить специалистов для развития экономики.

По его словам, основное внимание будет уделено интеллектуальной энергетике и зеленой горнодобывающей промышленности.

"Мы сможем сообща подготовить отличные кадры, чтобы способствовать развитию экономики страны и укреплять дружбу между нашими странами", - отметил Ма Синьбин.

Он подчеркнул, что Синьцзянский университет, Сианьский университет Цзяотун и КГТУ будут совместно работать над развитием института и подготовкой специалистов.

От лабораторий - к производству

В рамках торжественной церемонии состоялась передача современного учебного оборудования для лабораторий института.

Новая инфраструктура позволит студентам сочетать фундаментальную подготовку с практической работой и осваивать современные инженерные технологии непосредственно в процессе обучения.

В дальнейшем институт планирует развивать совместные научные исследования, академический обмен студентами и преподавателями, повышение квалификации специалистов и сотрудничество с предприятиями.

После церемонии открытия участники ознакомились с лабораториями, учебными классами и материально-технической базой института.

В мероприятии приняли участие заместитель министра энергетики Кыргызской Республики Салават Садыракунов, заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора - директор Кыргызской геологической службы Амантур Турсуниязов, ректор Синьцзянского университета Ма Синьбин, проректор Сианьского университета Цзяотун Янь Цзюньцзе, представители китайской делегации, руководители КГТУ и партнеры проекта.

Открытие Кыргызско-китайского института передовых инженеров стало новым этапом сотрудничества Кыргызстана и Китая в сфере инженерного образования, подготовки кадров, науки и внедрения современных технологий.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/461225
Теги:
вуз, Китай, СУАР, Бишкек, Кыргызстан
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