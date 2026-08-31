Казахстанские ученые разменяли реки на нефтедоллары Залива?

Баку, июль 2026 года. В то время как на пленарных сессиях Межрегионального энергетического диалога "Центральная Азия - Персидский залив" главы министерств энергетики подписывали рамочные соглашения о строительстве транскаспийских кабелей, в малом конференц-зале отеля Four Seasons разворачивалась не менее важная дискуссия. Именно здесь казахстанская академическая школа представила свое видение того, как именно должно работать будущее энергетической интеграции региона.

Ведущий научный сотрудник Института экономики Комитета науки МНВО РК Сабит Ибраев и эксперт Лаборатории водородной энергетики КазНИТУ им. К.И. Сатпаева Лейла Тастанова выступили с совместным видением, которое фактически стало научным фундаментом для нового этапа сотрудничества стран "пятерки". Их доклады перевели политический лозунг "Единство Центральной Азии" на язык киловатт-часов, финансовых моделей и химических формул.

Экономика воды: Сабит Ибраев и каскад надежды

Первым слово взял Сабит Ибраев. Его доклад "Экономическая целесообразность строительства ГЭС-Каскада на реке Или для покрытия пиковых нагрузок в энергосистеме Прикаспия" стал холодным душем для излишнего оптимизма сторонников исключительно солнечной и ветровой генерации.

"Мы наблюдаем парадокс, - начал ученый, обращаясь к представителям Исламского банка развития (ИБР) и делегациям Узбекистана и Таджикистана. - Летом регион страдает от профицита энергии, когда солнце печет беспощадно, а зимой мы сталкиваемся с жесточайшим дефицитом из-за падения уровня воды в водохранилищах и снижения КПД солнечных панелей".

Позиция Ибраева заключалась в необходимости создания единого диспетчерского центра водных ресурсов. Он представил расчеты по строительству каскада гидроэлектростанций на трансграничной реке Или (совместный проект Казахстана и Кыргызстана). По его словам, это не просто инфраструктурный объект, а инструмент "энергетической дипломатии".

"Страны Центральной Азии должны перестать рассматривать свои реки как ресурс только для ирригации или национальные границы. Река - это естественный аккумулятор. Строя каскад на Или, мы создаем буферную емкость объемом в несколько тераватт-часов. Зимой, когда Саудовская Аравия или ОАЭ будут покупать нашу солнечную энергию через будущие интерконнекторы, мы будем покрывать их базовые нагрузки за счет гарантированной выработки воды", - аргументировал Ибраев.

Его математические модели показали, что без координации водной политики любые попытки экспорта "зеленой" энергии в Персидский залив обречены на провал в зимние месяцы. Позиция ученого нашла живой отклик у представителей Исламского банка развития. Расчеты Ибраева были прямо названы ключевым обоснованием для выделения льготного кредита на разработку ТЭО проекта, так как ИБР увидел в этом снижение инвестиционных рисков: вода дает ту стабильность, которую не может гарантировать ветер.

Химия будущего: Лейла Тастанова и зеленый водород Экибастуза

Если Сабит Ибраев говорил языком макроэкономики и гидрологии, то Лейла Тастанова спустилась на уровень молекулярный. Ее выступление на сессии "Водородная энергетика Каспийского региона" произвело эффект разорвавшейся бомбы среди инвесторов из Катара и ОАЭ.

Тастанова предложила отказаться от дорогостоящего и логистически сложного экспорта сжиженного водорода танкерами. Вместо этого она презентовала кейс производства зеленого водорода методом электролиза непосредственно в сердце угольной промышленности Казахстана - в Экибастузе.

"У нас есть уникальный актив, который мир привык считать грязным - угольные ГРЭС-1 и ГРЭС-2, - заявила эксперт. - Но проблема не в угле, а в выбросах CO2. Проблема Экибастуза - это колоссальный избыток генерирующих мощностей, которые простаивают сегодня почти 40% времени из-за перетоков российской энергии".

Ее позиция сводилась к следующему: страны Центральной Азии обладают гигантским земельным банком для размещения ВИЭ, но им не хватает базовой, стабильной генерации для работы электролизеров 24/7.

"Используя избыточную выработку наших ГРЭС в часы минимума потребления внутри страны, мы можем производить самый дешевый в мире зеленый водород. Мы предлагаем странам Залива модель "Энергия-Химия". Вы инвестируете в модернизацию фильтров наших станций и строительство заводов PEM-электролиза рядом с ними. Взамен вы получаете оффтейк-контракт на поставку чистого водорода для ваших НПЗ и транспортных хабов Дубая", - изложила суть Тастанова.

Она подчеркнула, что объединение усилий ЦА необходимо именно здесь: пока Казахстан предоставляет базовую мощность и территорию, Узбекистан мог бы поставлять технологии опреснения воды для электролиза, а Туркменистан - использовать свою трубопроводную инфраструктуру для транспортировки водорода в смеси с природным газом на север Ирана, откуда он морем пойдет в порты Залива.

Синергия: От конкуренции к единому рынку

Общий лейтмотив выступлений казахстанских ученых был ясен: эпоха эгоистичной национальной энергетики закончилась.

Сабит Ибраев доказал, что водные ресурсы требуют совместного управления, иначе энергосистема захлебнется в сезонных колебаниях. Лейла Тастанова показала, что старые промышленные мощности могут стать базой для новой экологии, если смотреть на них через призму региональной кооперации, а не национальных границ.

Их выступления стали катализатором кулуарных переговоров. Представители Министерства энергетики Катара после сессии пригласили обоих спикеров на закрытую встречу. Интерес вызвало предложение создать при МФЦ Астаны единый R&D-центр (Центр исследований и разработок), который будет заниматься адаптацией технологий CSP (солнечных башен) для нужд всех пяти республик, чтобы они могли эффективно питать те самые экибастузские электролизеры.

Диалог в Баку показал: лидеры государств дают политическую волю, но именно такие эксперты среднего звена, как Ибраев и Тастанова, создают чертежи здания, в котором Центральная Азия наконец-то выступит на мировой арене не как набор отдельных поставщиков сырья, а как единый, мощный и интеллектуальный энергетический блок.

От Каспия до Персидского залива: казахстанские ученые предлагают новую модель энергетического союза Центральной Азии

Баку, июль 2026 г. За кулисами Трансрегионального энергетического диалога "Центральная Азия - Персидский залив", в небольшом конференц-зале отеля Four Seasons, проходили важные дискуссии об энергетическом будущем региона. Сабит Ибраев из Института экономики Научного комитета Казахстана и Лейла Тастанова, эксперт из Водородной лаборатории Университета им. Сатбаева (КАЗНУ), своими выступлениями заложили научную основу для региональной интеграции.

Водная экономика: каскадный проект Сабита Ибраева

Сабит Ибраев, выступивший с первым докладом казахстанской делегации, представил свои доклады на тему "Экономическая целесообразность строительства каскада ГЭС на реке Или для покрытия пиковых нагрузок энергетической системы Каспийского региона". Его презентация вызвала большой интерес в регионе, особенно среди представителей Исламского банка развития (ИБР).

"Мы наблюдаем парадокс", - сказал ученый. - В летние месяцы регион страдает от избытка энергии из-за увеличения солнечной радиации, а зимой мы сталкиваемся с серьезным дефицитом из-за падения уровня воды в водохранилищах и снижения эффективности солнечных панелей.

Ибраев подчеркнул, что страны Центральной Азии должны управлять реками не только для орошения, но и как целым энергетическим кластером. Он представил математические модели планируемого каскада ГЭС на реке Или, трансграничного проекта между Казахстаном и Кыргызстаном:

"Мы должны понимать, что вода для нас - это не просто объект мелиорации земель. Река - это естественный аккумулятор. Строя каскад на Или, мы создаем буферную емкость в несколько тераватт-часов. Зимой, когда мы будем экспортировать солнечную энергию через межсистемные соединения с Саудовской Аравией или ОАЭ, мы будем покрывать их базовые потребности за счет стабильной генерации, обеспечиваемой водой".

Его расчеты полностью соответствовали интересам МБР. Представители банка заявили, что риск проекта снижен, и готовы выделить кредит на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) для финансирования в формате "строительство-эксплуатация-передача" (BOOT).

Химия будущего: предложение по водороду от Лейлы Тастановой

Лейла Тастанова, выступившая на сессии по водородной энергетике, применила более молекулярный подход и привлекла внимание инвесторов, особенно представителей нефтегазовых корпораций из Катара и ОАЭ.

Тастанова, избегая экспорта дорогостоящих и логистически сложных водородных танкеров, предложила вместо этого производство "зеленого" водорода на базе угольных электростанций, расположенных в Экбастузе.

"У нас есть уникальный актив, который мир считает "грязным" - Экбастузский ГРЕС. Проблема не в угле, а в выбросах CO2. В нашей инфраструктуре в настоящее время имеются большие неиспользуемые запасы электроэнергии. Используя эти мощности, мы можем создать стабильную базовую генерацию для электролизеров, которые будут работать круглосуточно".

Лейла Тастанова, выступившая на сессии по водородной энергетике, применила более молекулярный подход и привлекла внимание инвесторов, особенно представителей нефтегазовых корпораций Катара и ОАЭ. Он предложил модель "Энергетика-Химия": страны Персидского залива должны инвестировать в модернизацию фильтров на станциях в Экбастузе и строительство электролизных установок на основе протонообменной мембраны (PEM). Взамен они получат долгосрочные контракты на импорт чистого водорода для нефтеперерабатывающих заводов и транспортных узлов в Дубае.

Региональная интеграция: от конкуренции к общему рынку

Общий посыл ученых был ясен: эпоха индивидуальной реализации национальной энергетической политики закончилась.

Сабит Ибраев доказал, что если водные ресурсы не управляются совместно, энергетическая система не сможет выдержать сезонные колебания. Лейла Тастанова, с другой стороны, показала, что старые промышленные силы могут стать основой новой экологии, если рассматривать их не через призму национальных границ, а с точки зрения регионального сотрудничества.

Эти выступления дали толчок закулисным дискуссиям в Баку. Особый интерес вызвал проект Научно-исследовательского центра (НИОКР), который предлагается создать в Астане при Министерстве финансов Казахстана. Этот центр адаптирует технологию солнечных электростанций башенного типа (CSP) для всех пяти республик Центральной Азии, которые, в свою очередь, будут непрерывно обеспечивать электроэнергией электролизеры в Экбастузе.

Диалог показал, что, хотя лидеры государства обеспечивают политическую волю, специалисты среднего звена, такие как Сабит Ибраев и Лейла Тастанова, разрабатывают проекты этого здания - на уровне киловатт-часов и на молекулярном уровне.