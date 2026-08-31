Мирбек Мамбеталиев о Всемирных играх кочевников: Надежды оправдались

Министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев перед началом VI Всемирных игр кочевников прокомментировал журналистам подготовку к масштабному событию.

"К открытию Всемирных игр кочевников мы готовились около полугода. Работала большая команда – порядка 2 тыс. человек, в том числе танцевальные коллективы. Итог этой работы вы сегодня увидите.

На церемонию открытия ожидаются президенты около 20 стран, а также руководители международных организаций, в том числе ООН. Открытие пройдет на стадионе "Бишкек Арена", а остальные культурные и спортивные мероприятия состоятся на Иссык-Куле – от села Орнок до джайлоо Кырчын.

Я призываю всех активно участвовать в мероприятиях Всемирных игр кочевников. Мы возлагали большие надежды на подготовку к Играм, и они оправдались", – сказал Мирбек Мамбеталиев.