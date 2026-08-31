До торжественного открытия VI ВИК остаются считаные часы

На "Бишкек Арене" уже многолюдно. Пока главная церемония еще впереди, здесь идет концертная программа. Со сцены звучит музыка, выступают артисты. Зрители постепенно заполняют трибуны. Кто-то снимает происходящее на телефон, кто-то фотографируется, а кто-то просто наблюдает за тем, как площадка готовится к главному событию вечера.

Атмосфера становится все более праздничной. Национальные мотивы, костюмы, музыка, символика Игр – все напоминает о том, что сегодня Бишкек становится центром большого международного события.

На площадке уже собрались гости и участники Игр. В ближайшие часы здесь состоится торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников, после которой начнется насыщенная программа соревнований и культурных мероприятий.

Всемирные игры кочевников – это не только спорт. Это возможность показать культуру, традиции и наследие кочевых народов, которые на несколько дней оказываются объединены на одной площадке.

Но пока до официального старта остается немного времени, "Бишкек Арена" живет концертом и ожиданием. Музыка не стихает, трибуны продолжают заполняться, впереди главное событие сегодняшнего вечера.