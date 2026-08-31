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До торжественного открытия VI ВИК остаются считаные часы

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- Назгуль Абдыразакова
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На "Бишкек Арене" уже многолюдно. Пока главная церемония еще впереди, здесь идет концертная программа. Со сцены звучит музыка, выступают артисты. Зрители постепенно заполняют трибуны. Кто-то снимает происходящее на телефон, кто-то фотографируется, а кто-то просто наблюдает за тем, как площадка готовится к главному событию вечера.

Атмосфера становится все более праздничной. Национальные мотивы, костюмы, музыка, символика Игр – все напоминает о том, что сегодня Бишкек становится центром большого международного события.

На площадке уже собрались гости и участники Игр. В ближайшие часы здесь состоится торжественная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников, после которой начнется насыщенная программа соревнований и культурных мероприятий.

Всемирные игры кочевников – это не только спорт. Это возможность показать культуру, традиции и наследие кочевых народов, которые на несколько дней оказываются объединены на одной площадке.

Но пока до официального старта остается немного времени, "Бишкек Арена" живет концертом и ожиданием. Музыка не стихает, трибуны продолжают заполняться, впереди главное событие сегодняшнего вечера.


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URL: https://www.vb.kg/461232
Теги:
Бишкек, Всемирные игры кочевников, Открытие
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