"Евразия" открыла юрту в этногородке Кырчын в рамках VI ВИК

АНО "Евразия" - официальный партнёр VI Всемирных игр кочевников. В рамках сотрудничества в этногородке в ущелье Кырчын установлена юрта "Евразии", которая уже стала популярной площадкой для встреч, игр и настоящих эмоций!

Вокруг юрты жизнь бьет ключом:

* национальные игры тогуз коргоол и таяк тартыш;

* создание ковра Евразии;

* разукрашивание альчиков;

* розыгрыш призов: умной колонки Алиса, смарт-часов и беспроводных наушников.

Юрта "Евразии" будет работать до 6 сентября!

В эти дни любой желающий может прийти в этногородок, познакомиться с нашими активностями, принять участие в играх, попробовать свои силы в конкурсах и, конечно, побороться за крутые призы.

Кырчын ждёт, а юрта "Евразии" встречает!

Приходите за эмоциями и станьте частью этого праздника вместе с нами!