Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

"Евразия" открыла юрту в этногородке Кырчын в рамках VI ВИК

228  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

АНО "Евразия" - официальный партнёр VI Всемирных игр кочевников. В рамках сотрудничества в этногородке в ущелье Кырчын установлена юрта "Евразии", которая уже стала популярной площадкой для встреч, игр и настоящих эмоций!

Вокруг юрты жизнь бьет ключом:

* национальные игры тогуз коргоол и таяк тартыш;

* создание ковра Евразии;

* разукрашивание альчиков;

* розыгрыш призов: умной колонки Алиса, смарт-часов и беспроводных наушников.

Юрта "Евразии" будет работать до 6 сентября!

В эти дни любой желающий может прийти в этногородок, познакомиться с нашими активностями, принять участие в играх, попробовать свои силы в конкурсах и, конечно, побороться за крутые призы.

Кырчын ждёт, а юрта "Евразии" встречает!

Приходите за эмоциями и станьте частью этого праздника вместе с нами!


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461267
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  