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Старшеклассников Кыргызстана приглашают в инженерную школу МИЭТ

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- Светлана Лаптева
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На Иссык-Куле в сентябре пройдет девятидневный образовательный интенсив для старшеклассников, интересующихся математикой, физикой, информатикой и инженерными специальностями.

Национальный исследовательский университет "МИЭТ" приглашает старшеклассников из Кыргызстана принять участие в Международной инженерной школе МИЭТ.

Участники смогут углубленно изучить математику, физику и информатику под руководством преподавателей НИУ МИЭТ, а также разбирать олимпиадные задания и задачи повышенной сложности.

Отдельное направление программы - подготовка к сдаче экзаменов квотной кампании. Школьники также смогут получить консультации по выбору профессии и построению индивидуальной траектории поступления.

Помимо учебных занятий, организаторы подготовили развлекательные, творческие и спортивные мероприятия, направленные на развитие гибких навыков. Программа также предполагает новые знакомства и общение со сверстниками.

Международная инженерная школа МИЭТ пройдет с 12 по 20 сентября 2026 года на территории международного лагеря Jetigen в селе Бостери Иссык-Кульской области.

Стоимость участия составляет 20 тысяч сомов. В эту сумму входят проживание, четырехразовое питание на протяжении всего проекта, а также трансфер из Бишкека в лагерь и обратно.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте МИЭТ School.


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URL: https://www.vb.kg/461210
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, школа
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