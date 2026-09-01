Старшеклассников Кыргызстана приглашают в инженерную школу МИЭТ

На Иссык-Куле в сентябре пройдет девятидневный образовательный интенсив для старшеклассников, интересующихся математикой, физикой, информатикой и инженерными специальностями.

Национальный исследовательский университет "МИЭТ" приглашает старшеклассников из Кыргызстана принять участие в Международной инженерной школе МИЭТ.

Участники смогут углубленно изучить математику, физику и информатику под руководством преподавателей НИУ МИЭТ, а также разбирать олимпиадные задания и задачи повышенной сложности.

Отдельное направление программы - подготовка к сдаче экзаменов квотной кампании. Школьники также смогут получить консультации по выбору профессии и построению индивидуальной траектории поступления.

Помимо учебных занятий, организаторы подготовили развлекательные, творческие и спортивные мероприятия, направленные на развитие гибких навыков. Программа также предполагает новые знакомства и общение со сверстниками.

Международная инженерная школа МИЭТ пройдет с 12 по 20 сентября 2026 года на территории международного лагеря Jetigen в селе Бостери Иссык-Кульской области.

Стоимость участия составляет 20 тысяч сомов. В эту сумму входят проживание, четырехразовое питание на протяжении всего проекта, а также трансфер из Бишкека в лагерь и обратно.

Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте МИЭТ School.