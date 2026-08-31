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Кыргызстан и Китай совместно творят новую главу в истории отношений

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- Нина Ничипорова
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"В Кыргызстане полным ходом идет строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, начал временно функционировать КПП "Бедель", постоянно увеличивается количество прямых рейсов между двумя странами, продолжает совершенствоваться сеть многоуровневой и мультимодальной транспортной взаимосвязанности", - цитирует Синьхуа слова председателя КНР Си Цзиньпина из его авторской статьи под заголовком "Китай и Кыргызстан: вместе к новым горизонтам высококачественного развития двусторонних отношений".

Новые дороги, тянущиеся вдаль, олицетворяют надежды на лучшее будущее и свидетельствуют о том, что Кыргызстан и Китай совместно творят новую главу в истории прагматичного взаимодействия и взаимной выгоды.

Стальной Шелковый путь в будущее

"Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является стратегическим решением, принятым правительствами трех стран для содействия региональной взаимосвязанности, процветанию и стабильности", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании по случаю церемонии запуска строительства железной дороги в декабре 2024 года, отметив, что ее строительство отражает общее стремление трех стран открыть этот стратегический коридор.

На протяжении более года в ходе двусторонних встреч с главами Кыргызстана и Узбекистана Си Цзиньпин неизменно уделял внимание данному проекту.

"Мы - международная команда, основанная на взаимном доверии и поддержке", - говорит 31-летний Жылдызбек уулу Нургазы, который работает в городе Манас переводчиком и водителем на проекте железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Он тесно взаимодействует с китайскими партнерами, вкладывая все свои силы в строительство "стального Шелкового пути", ориентированного на будущее. "Благодаря мудрости китайских экспертов в сочетании с трудолюбием и искренностью кыргызстанцев мы обязательно построим эту железную дорогу в срок и с высоким качеством", - считает 31-летний Ж. уулу Нургазы.

Другой сотрудник проекта Нурбек Жаныбеков сказал, что при поддержке китайской стороны в городе Манас открылось учебное заведение по подготовке специалистов в области железнодорожного транспорта. "Сейчас студенты уже поступают, и, как говорят, один год они будут учиться здесь, два года - в Китае. Специалисты нам очень нужны, - сказал он. - Наш народ сможет улучшить свой уровень жизни с постройкой этой железной дороги. Насколько я понимаю, она дает очень хорошие перспективы нашей стране".

"Дорога, ведущая в рай"

Пункт пропуска "Бедель" на китайско-кыргызской границе является одним из ключевых узлов в системе транспортной интеграции КНР и Центральной Азии.

19 мая 2023 года в китайском городе Сиань провинции Шэньси состоялся первый саммит "Китай -Центральная Азия", на котором председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул предложение из восьми пунктов по укреплению взаимодействия, в том числе и открытию "Беделя".

В сентябре 2024 года Китай и Кыргызстан временно открыли пункт пропуска "Бедель" - третий автомобильный переход на границе между двумя странами после "Торугарта" и "Иркештама".

Строители из Китая и Кыргызстана ведут работы по прокладке новой автодороги от "Беделя" до села Барскоон, расположенного недалеко от озера Иссык-Куль. После завершения строительства данная автодорога будет еще дальше способствовать всестороннему функционированию пункта пропуска. В настоящее время прокладка дороги идет полным ходом: работают портальные краны, экскаваторы и другая крупная техника, также строятся несколько сверхдлинных туннелей в условиях высокогорья и низких температур.

Заместитель директора Государственной дирекции по строительству автомобильной дороги Барскоон-Бедель при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики Улукбек Жанибеков отметил, что на проекте немало сложных участков, есть и вечная мерзлота. "Сейчас мы видим, что китайские компании очень хорошо себя зарекомендовали в мире и в самом Китае. Сами знаете, сейчас самые большие мосты строятся в Китае, самые длинные тоннели также строятся в Китае. Поэтому мы уверены, что китайские компании превосходно закончат этот проект и мы будем в дальнейшем сотрудничать", - заявил он.

Житель села Барскоон Жаныбек Орозалиев планирует поехать в Китай после завершения строительства дороги и "посмотреть все своими глазами". "Раньше мой отец как-то говорил, что именно это ущелье было дорогой, ведущей в рай. Это представление о рае можно понимать шире. Если у нас будут хорошие отношения и хорошая жизнь, то это и можно назвать райской жизнью", - говорит он.

Соединение дорог – соединение сердец

Начинаясь в китайском Синьцзяне, древний Шелковый путь разделялся в Центральной Азии на несколько маршрутов, один из которых проходил по Чуйской долине, где расположена столица Кыргызстана.

В настоящее время Бишкек испытывает серьезную транспортную нагрузку. Заместитель акима Первомайского района города Азиз Байысов уверен, что строительство Северной объездной дороги поможет снизить транспортную нагрузку и повысить качество воздуха. По его мнению, после завершения строительства дороги улучшится экологическая ситуация и транспортная логистика, а также будет развиваться территория прилегающих районов.

После завершения строительства автодорога соединит города Алматы (Казахстан) и Ташкент (Узбекистан). "Она как артерия, то есть пропускная дорога в обход нашего города, - отметил координатор проекта Мирлан Карагулов. - Она является международной: отсюда можно выезжать в Казахстан, Узбекистан и соседние области."

Переводчик Жаныбек уулу Тилек хорошо говорит по-китайски. Он выразил надежду, что по этой дороге больше туристов из Казахстана и Узбекистана смогут с удобством добраться до Иссык-Куля, чтобы отдохнуть там.

Полномочный представитель президента Кыргызстана в Чуйской области Элькинбек Аширбаев заявил, что проект рассматривается шире, чем просто строительство шоссе, поскольку "будут развиваться и транспортные узлы, и промышленность, и логистика". По его словам, дорога имеет очень широкое значение для Чуйской области.

Говоря о саммите ШОС в Бишкеке, Э. Аширбаев сказал, что "сотрудничество стран в ШОС активно развивается и привлекает другие страны". "Участие Кыргызстана в ШОС тоже имеет большое значение. Я думаю, что именно в рамках таких площадок взаимосвязь государств укрепляет не только дружеские, но и политические, культурные и экономические связи", - отметил он.

"Когда дороги открыты, сердца людей соединяются". Эти слова местного водителя по фамилии Акматалиев отражают чувства многих местных жителей.

На фото Синьхуа: Аэрофотоснимок строящейся автодороги Барскоон-Бедель и окружающие горы. Данный проект реализуется китайской корпорацией по строительству дорог и мостов (CRBC).

Джалал-Абадская область, Кыргызстан. Строящийся мост через реку Кеч‑Алат на железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан.

Джалал-Абадская область, Кыргызстан. Китайские строители ведут работы в одном из тоннелей на железной дороге Китай-Кыргызстан

27 августа 2025 года, Барскоон, Кыргызстан. Техника на церемонии запуска строительства автодороги Барскоон-Бедель.

Джалал-Абадская область, Кыргызстан. Мост через реку Нарын на альтернативной автодороге Север-Юг.


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URL: https://www.vb.kg/461207
Теги:
железная дорога, Китай, строительство, транспорт, Кыргызстан
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