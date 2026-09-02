Профсоюз строителей Кыргызстана запустил первого в стране ИИ-юриста AiLin

Кыргызстанское профсоюзное движение вступает в эпоху масштабной цифровой и институциональной трансформации. Классические методы кабинетной бюрократии и бумажных отчетов уступают место современным IT-решениям и прикладным экономическим сервисам. В начале сентября Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов Кыргызстана дал старт публичному тестированию первого в республике специализированного ИИ-агента по трудовому праву - AiLin. Разработка призвана обеспечить каждого трудящегося круглосуточной и бесплатной юридической помощью прямо в смартфоне.

Цифровой щит в кармане рабочего

ИИ-консультант AiLin обучен на актуальной нормативно-правовой базе Кыргызской Республики, включая Трудовой кодекс, отраслевые соглашения и стандарты безопасности труда. В отличие от универсальных нейросетей, система ориентирована исключительно на трудовое законодательство КР и формирует юридически выверенные разъяснения с прямыми ссылками на статьи законов.

Сервис доступен на кыргызском, русском и английском языках. Он помогает мгновенно разбирать спорные вопросы при увольнении, задержках выплат, начислении сверхурочных, нарушениях норм охраны труда и условий работы в экстремальную жару.

Элдияр Карачалов, председатель Профсоюза строителей Кыргызстана: "В сентябре исполняется ровно 20 лет с тех пор, как я пришел в профсоюзное движение. За эти два десятилетия рынок труда кардинально изменился. Сегодня тысячи людей работают в условиях платформенной экономики, неформальной занятости и субподрядов. Штат юристов физически не может находиться на каждом строительном объекте или предприятии страны. Внедрение ИИ-агента AiLin - это ответ на вызовы времени. Мы упаковываем многолетний правозащитный опыт в доступную технологию, чтобы законная защита была у каждого гражданина в режиме реального времени".

От правовых консультаций - к реальной экономике

Цифровизация - лишь часть обновленной стратегии. В условиях инфляции и ценового колебания Профсоюз строителей параллельно запускает систему потребительской кооперации.

В начале сентября стартовала официальная регистрация профсоюзного потребительского кооператива, а уже к 10 сентября будет презентовано специализированное мобильное приложение для участников. Кооперативная модель позволяет объединить закупки членов профсоюза и получать базовые продукты питания, спецодежду и инструменты напрямую от производителей и крупных оптовых сетей со скидкой от 10% до 30%.

До конца сентября профсоюз также объявит о масштабном партнерстве с ведущей отраслевой платформой Stroybazar.kg. Интеграция позволит внедрить механизм "Профсоюзного эскроу-гаранта" ("Безопасная сделка"). Средства частных и коммерческих заказчиков будут резервироваться на специальных счетах до момента сдачи работ. Это исключит риск невыплаты заработанных денег бригадам и содействует выводу сектора из тени.

Новый стандарт для всего профсоюзного движения

Эксперты отмечают, что текущие инициативы строительного сектора формируют важный прецедент для всей Федерации профессиональных союзов Кыргызстана.

Вместо привычной роли распределителей путевок и сборщиков взносов современные профсоюзы становятся высокотехнологичными сервисными центрами и экономическими гарантами стабильности трудящихся. Опыт внедрения ИИ-технологий и прямых потребительских льгот показывает, как институты гражданского общества могут эффективно снимать социальное напряжение и содействовать государственной политике по легализации экономики.