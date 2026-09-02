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Исаматова: Кыргызстан должен стать научной площадкой кочевой цивилизации

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- Назгуль Абдыразакова
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Научная конференция в рамках VI Всемирных игр кочевников пройдет 3 сентября в центре имени Курманжан Датки. Ее работа будет организована по восьми секциям. Об этом во время пресс-конференции рассказала министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Гульзат Исаматова.

По ее словам, Всемирные игры кочевников имеют большое значение для Кыргызстана и не ограничиваются спортивными состязаниями.

"Кочевники – это не просто информация, это великое наследие для Кыргызстана. Для нас большая честь приветствовать научных деятелей, журналистов и спортсменов. VI Всемирные игры кочевников имеют большое значение в нашей истории", – сказала Гульзат Исаматова.

Она отметила, что Игры являются площадкой для международного диалога, изучения собственной истории и знакомства мира с культурой Кыргызстана.

"Эта программа не будет ограничена только спортивными состязаниями. Нам также необходимо продемонстрировать научный потенциал нашей страны. Актуальными являются вопросы истории и бережного отношения к экологии", – отметила министр.

По ее словам, одна из целей научной программы – глубже изучить философию кочевников.

"Наша цель – с научной точки зрения глубже понимать философию кочевников. 3 сентября пройдет научная конференция в центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки", – рассказала Исаматова.

Работа конференции будет организована по восьми секциям. Они будут посвящены истории, политическим системам, наследию и культуре кочевников.

Исаматова подчеркнула, что научная программа рассматривает наследие кочевников в связи с различными направлениями их жизнедеятельности.

"Кыргызстан в эти дни превращается в площадку кочевников. Мы хотели бы, чтобы наша страна была представлена и как научная площадка", – сказала она.

По словам министра, для зарубежных участников будут созданы условия для более глубокого знакомства с философией кочевников, связью между поколениями и наследием разных стран.

"Мы хотим, чтобы цивилизация кочевников заняла свое место и в научной сфере. Эта работа должна стать частью научного пространства мирового сообщества", – отметила Исаматова.

Она добавила, что VI Всемирные игры кочевников призваны познакомить мир с философией и жизнью кочевых народов.

"Мы хотим, чтобы Кыргызстан стал большой площадкой, где будут обсуждаться вопросы, связанные с жизнью и философией кочевников, и чтобы эта работа получила дальнейшее развитие", – заключила министр.


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URL: https://www.vb.kg/461269
Теги:
наука, учения, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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