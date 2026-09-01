"Игры кочевников могут принести экономике Кыргызстана до $120 млн"

Экономический эффект от проведения VI Всемирных игр кочевников может составить $100–120 млн. Кроме того, в течение шести дней ожидается около 200 тыс. туристов. Об этом на пресс-конференции рассказал директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете министров Кыргызстана Эдуард Кубатов.

По его словам, возвращение Всемирных игр кочевников в Кыргызстан имеет особое значение, поскольку именно здесь они начинали свой путь.

"Всемирные игры кочевников возвращаются в Кыргызстан. Это место, где Игры начинали свой путь. Мы рады, что они вновь проходят в нашей стране", – сказал Эдуард Кубатов.

Он отметил, что нынешние Игры устанавливают рекорды по количеству представленных стран и участников.

"Более 109 стран, более 3 тыс. спортсменов. Такого количества участников на Всемирных играх кочевников еще не было. Поэтому я хочу всех нас поздравить с этим достижением", – сказал он.

По словам главы агентства, за шесть дней проведения Игр ожидается около 200 тыс. туристов.

"Мы ожидаем около 200 тыс. туристов, которые в течение шести дней посетят Всемирные игры кочевников", – сообщил Кубатов.

Он также напомнил, что торжественная церемония открытия состоялась в Бишкеке на "Бишкек Арене". По его словам, на ней присутствовали около 30 тыс. человек.

Отдельно Кубатов остановился на экономическом эффекте от проведения Игр.

"Мы ожидаем вклад в экономику от Всемирных игр кочевников в размере более $100–120 млн. Событие, которое пройдет в течение пяти-шести дней, внесет в национальную экономику более $100–120 млн", – заявил он.

При этом, по его словам, информационный эффект от проведения Всемирных игр кочевников будет ощущаться и в следующем году.

"Представители более 100 стран, журналисты и блогеры будут рассказывать о нашей стране, о том, что она является центром кочевой цивилизации", – сказал Кубатов.

Он связал наследие кочевой цивилизации с продвижением Кыргызстана как международного туристического направления и выразил ожидание, что интерес иностранных путешественников к стране после Игр возрастет.

"Я думаю, что в следующем году количество иностранных туристов многократно увеличится. Я уверен, что мир будет заново открывать Кыргызстан как страну не только с невероятно красивой природой, но и с невероятно сильной кочевой традицией", – отметил Эдуард Кубатов.