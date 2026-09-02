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"Секретариат ВИК открыл представительства более чем в 60 странах"

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- Назгуль Абдыразакова
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Координация Всемирных игр кочевников независимо от страны их проведения будет осуществляться из Кыргызстана. Представительства Международного секретариата Игр уже открыты более чем в 60 странах. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Международного секретариата Всемирных игр кочевников Нурсултан Аденов.

По его словам, в 2026 году проект перешел на новый этап развития – был создан Международный секретариат Всемирных игр кочевников.

"В 2026 году мы перешли на новый этап проведения Всемирных игр кочевников. Игры будут продолжаться в новом формате, поскольку был образован секретариат. Независимо от того, будут они проводиться в Кыргызстане или в других странах, координация будет осуществляться именно из Кыргызстана", – рассказал Нурсултан Аденов.

В настоящее время представительства секретариата открыты более чем в 60 странах. По словам Аденова, с ними заключаются соглашения, а одной из задач станет работа со спортсменами и увеличение числа участников Игр.

"Они будут работать со спортсменами в своих странах, чтобы увеличивать число участников Всемирных игр кочевников. Таким образом, мы будем увеличивать не только количество спортсменов, но и число стран-участниц", – отметил он.

Аденов сообщил, что в нынешних Всемирных играх кочевников принимают участие представители более 109 стран. Для сравнения, на Играх в Астане были представлены 89 стран.

"В Астане принимали участие 89 стран, а в этом году их количество увеличилось до более чем 109. Эта динамика говорит о том, что Кыргызстан все больше популяризирует Всемирные игры кочевников", – сказал Аденов.


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URL: https://www.vb.kg/461271
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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