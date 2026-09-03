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В разгар схватки в Турции сын Раджаба Магомедова запрыгнул отцу на спину

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- Светлана Лаптева
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На международном турнире по бразильскому джиу-джитсу в Турции зафиксировали крайне редкий эпизод. Прямо во время схватки на рабочую площадку выбежал сын российского спортсмена Раджаба Магомедова.

Мальчик решил лично вмешаться в ход противостояния: проскочив к участвующим в борьбе атлетам, он забрался к отцу на спину. Арбитр резво оценил ситуацию, осторожно снял ребенка со спортсмена и сопроводил за ограждение.

Внезапное появление юного ассистента не сбило Магомедова с толку. Сразу после возобновления встречи боец забрал инициативу и довел поединок до победного финала.


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URL: https://www.vb.kg/461247
Теги:
дзюдо, Турция, семья
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