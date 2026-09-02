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Kweichow Moutai приняла участие в мероприятиях саммита ШОС в Бишкеке

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- Алина Мамаева
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С 31 августа по 1 сентября в столице Кыргызстана состоялось 26-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), приуроченное к 25-летию основания организации. Саммит под девизом "25-летие ШОС: Совместная работа на пути к устойчивому миру, развитию и процветанию" объединил лидеров стран, дипломатов и представителей деловых кругов Евразийского региона.

В рамках международной программы саммита китайская корпорация Kweichow Moutai представила традиции национального производства и элементы культурного наследия Китая. Участие ведущих брендов в подобных дипломатических событиях подчеркивает важность гуманитарного и экономического обмена между странами-участницами.

Кыргызстан, являясь страной-хозяйкой саммита и всесторонним стратегическим партнером Китая, исторически занимает ключевое место на древнем Шелковом пути. Долина реки Чу издавна служила перекрестком торговых и культурных маршрутов Центральной Азии. Представители компании Kweichow Moutai отметили, что диалог на площадке Бишкека способствует укреплению межкультурных связей и взаимопониманию между народами региона.

Корпорация Kweichow Moutai регулярно принимает участие в крупных международных экономических и дипломатических форумах, включая Давосский форум и Китайскую международную выставку импорта (CIIE). Присутствие бренда на полях саммита ШОС в Бишкеке стало очередным шагом в развитии гуманитарно-делового сотрудничества на пространстве Евразии.


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URL: https://www.vb.kg/461278
Теги:
ШОС, Бишкек, Кыргызстан
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