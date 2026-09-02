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Более 1000 человек посетили юрту "Евразии" за первые два дня VI ВИК

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- Жан Алиев
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В этногородке, развернувшемся в живописном ущелье Кырчын, принимает гостей юрта АНО "Евразия". За первые два дня работы площадка официального партнёра VI Всемирных игр кочевников приняла более 1000 человек, из них около 700 посетителей стали активными участниками мастер-классов и состязаний.

Для гостей организована насыщенная программа, которая позволяет не только познакомиться с национальными традициями, но и принять непосредственное участие в различных активностях.

В юрте посетители могут попробовать свои силы в таяк тартыш, сыграть в тогуз коргоол, принять участие в создании ковра с логотипами VI Всемирных игр кочевников и "Евразии", а также разукрасить альчики.

Отдельная часть программы посвящена знакомству с деятельностью "Евразии" в Кыргызстане, её социальными, образовательными, культурными и молодёжными проектами.

Юрта "Евразии" стала пространством, где гости Игр могут провести время всей семьёй, познакомиться с традиционными играми, проявить свои творческие способности и больше узнать о деятельности организации.

Юрта "Евразии" продолжит работу до 6 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/461280
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