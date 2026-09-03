Читатели пожаловались на нехватку туалетов на джайлоо "Кырчын"

В редакцию нашего издания VB.KG обратились читатели, которые находятся на джайлоо "Кырчын", где проходят мероприятия в рамках VI Всемирных игр кочевников. Они пожаловались на недостаточное количество туалетов, а также отсутствие в них воды.

По словам посетителей, из-за большого количества людей санитарных точек не хватает, а отсутствие воды создает дополнительные неудобства.

"Мы проводим мероприятие такого высокого уровня, куда приехали гости и участники из разных стран. Наверное, можно было заранее организовать элементарные бытовые условия так, чтобы людям было комфортно находиться здесь", – отмечают читатели.