"Кочмондор санаты" собрал в Чолпон-Ате музыкантов из 38 стран

В Чолпон-Ате в рамках VI Всемирных игр кочевников стартовал международный фестиваль традиционной музыки "Кочмондор санаты". Он объединил исполнителей, мастеров традиционной музыки, ученых и исследователей из 38 стран мира.

Музыка стала еще одним способом показать многообразие культур народов, исторически связанных с кочевой цивилизацией. На одной площадке звучат национальные инструменты разных стран, старинные мелодии и произведения, которые на протяжении поколений передавались от исполнителя к исполнителю.

С открытием фестиваля участников поздравил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Союзбек Надырбеков.

По его словам, "Кочмондор санаты" является одной из этнокультурных программ VI Всемирных игр кочевников и имеет особое значение для сохранения и популяризации музыкального наследия.

"Особую гордость вызывает то, что сегодня здесь собрались мастера традиционной музыки, ученые и исследователи из 38 стран мира. Музыкальное наследие кочевой цивилизации, мелодии, которые веками передавались из уст в уста, являются связью между поколениями и эпохами", – отметил Союзбек Надырбеков.

Одной из участниц фестиваля стала представительница Японии Мисудзу Огата. В Кыргызстане ее уже знают благодаря тому, что она говорит на кыргызском языке и играет на комузе.

На этот раз Мисудзу Огата приехала на Иссык-Куль, чтобы принять участие в культурной программе Всемирных игр кочевников. Саму церемонию открытия Игр она увидеть на стадионе не смогла, однако следила за происходящим по трансляции на центральной площади.

"К сожалению, я не смогла принять участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников, но смотрела трансляцию на центральной площади. Все прошло на очень высоком уровне. На открытии были гости из Японии, и они остались под большим впечатлением", – рассказала VB.KG Мисудзу Огата.

На фестивале она выступает в составе коллектива с необычным названием "Комуз самурай". Его участники связаны с волонтерской программой Японского агентства международного сотрудничества JICA. Во время пребывания в Кыргызстане они познакомились с местной культурой и начали осваивать один из главных национальных музыкальных инструментов страны.

По словам Мисудзу Огаты, игре на комузе их обучали местные преподаватели.

"Нас обучали местные учителя. Сейчас я знаю примерно 15 кюу и могу исполнять их на комузе", – рассказала она.