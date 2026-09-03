Погода
$ 87.42 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

"Кочмондор санаты" собрал в Чолпон-Ате музыкантов из 38 стран

254  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Чолпон-Ате в рамках VI Всемирных игр кочевников стартовал международный фестиваль традиционной музыки "Кочмондор санаты". Он объединил исполнителей, мастеров традиционной музыки, ученых и исследователей из 38 стран мира.

Музыка стала еще одним способом показать многообразие культур народов, исторически связанных с кочевой цивилизацией. На одной площадке звучат национальные инструменты разных стран, старинные мелодии и произведения, которые на протяжении поколений передавались от исполнителя к исполнителю.

С открытием фестиваля участников поздравил первый заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Союзбек Надырбеков.

По его словам, "Кочмондор санаты" является одной из этнокультурных программ VI Всемирных игр кочевников и имеет особое значение для сохранения и популяризации музыкального наследия.

"Особую гордость вызывает то, что сегодня здесь собрались мастера традиционной музыки, ученые и исследователи из 38 стран мира. Музыкальное наследие кочевой цивилизации, мелодии, которые веками передавались из уст в уста, являются связью между поколениями и эпохами", – отметил Союзбек Надырбеков.

Одной из участниц фестиваля стала представительница Японии Мисудзу Огата. В Кыргызстане ее уже знают благодаря тому, что она говорит на кыргызском языке и играет на комузе.

На этот раз Мисудзу Огата приехала на Иссык-Куль, чтобы принять участие в культурной программе Всемирных игр кочевников. Саму церемонию открытия Игр она увидеть на стадионе не смогла, однако следила за происходящим по трансляции на центральной площади.

"К сожалению, я не смогла принять участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников, но смотрела трансляцию на центральной площади. Все прошло на очень высоком уровне. На открытии были гости из Японии, и они остались под большим впечатлением", – рассказала VB.KG Мисудзу Огата.

На фестивале она выступает в составе коллектива с необычным названием "Комуз самурай". Его участники связаны с волонтерской программой Японского агентства международного сотрудничества JICA. Во время пребывания в Кыргызстане они познакомились с местной культурой и начали осваивать один из главных национальных музыкальных инструментов страны.

По словам Мисудзу Огаты, игре на комузе их обучали местные преподаватели.

"Нас обучали местные учителя. Сейчас я знаю примерно 15 кюу и могу исполнять их на комузе", – рассказала она.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461281
Теги:
фестиваль, Чолпон-Ата, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  