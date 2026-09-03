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Ученые из 28 стран обсуждают наследие кочевых цивилизаций на Иссык-Куле

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Орнок Иссык-Кульского района в рамках VI Всемирных игр кочевников проходит международная научно-практическая конференция "Кочевые цивилизации: парадигмы, наследие и перспективы". Научная площадка развернулась в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки.

В конференции принимают участие более 160 человек из 28 стран. Об этом сообщила министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана Гульзат Исаматова.

По ее словам, около 100 участников – иностранные делегаты. Еще более 60 человек представляют Кыргызстан – это ученые, исследователи, историки, этнографы и археологи.

"Я думаю, что это очень важная научно-практическая конференция, которая вносит свой вклад в успешное проведение Всемирных игр кочевников", – отметила Гульзат Исаматова.

Работа конференции продлится в течение всего дня. Участники обсуждают наследие кочевых цивилизаций, его изучение и перспективы дальнейших исследований.

На следующий день программа продолжится на джайлоо Кырчын.

"Завтра для иностранных делегатов и местных участников запланирована выездная экскурсия на джайлоо Кырчын", – сообщила министр.


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URL: https://www.vb.kg/461285
Теги:
наука, Всемирные игры кочевников, Иссык-Куль
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