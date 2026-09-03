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Строительный бум разогнал экономики Центральной Азии - UNESCAP

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- Светлана Лаптева
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Экономики Центральной Азии сохранили высокие темпы роста во втором квартале 2026 года. Основными драйверами стали строительство и потребительский спрос, который поддерживали денежные переводы трудовых мигрантов. Об этом говорится в обзоре Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP).

Быстрее всего среди стран региона росла экономика Кыргызстана - примерно на 12% в годовом выражении. В Таджикистане и Узбекистане темпы роста превышали 8%, в Казахстане составляли около 4%. UNESCAP не приводит эти показатели в табличном виде, поэтому значения являются приблизительными.

Кыргызстан показал самый высокий рост

Высокие темпы экономического роста в регионе во многом связаны с активностью в строительном секторе. Одновременно увеличивается внутренний спрос: его поддерживают рост доходов и денежные переводы граждан, работающих за рубежом.

Для Кыргызстана это особенно заметно. При темпе роста экономики около 12% страна показала наиболее высокий результат среди государств Центральной Азии, представленных в обзоре.

Однако быстрый рост создает и обратную сторону - усиливает инфляционное давление.

Годовая инфляция в Кыргызстане достигала 11%, в Казахстане - 10,2%. Рост цен снижает покупательную способность населения и одновременно увеличивает расходы бизнеса.

Рост экономики сталкивается с ростом издержек

Дополнительное давление создают высокие цены на топливо, удобрения и транспортные услуги. Для стран Центральной Азии это означает удорожание производства, перевозок и импорта. В результате часть дополнительных расходов бизнеса постепенно переносится в цены для потребителей.

Получается своеобразная ситуация: экономики региона растут быстрыми темпами, но чем активнее развивается спрос и строительство, тем сильнее становится риск перегрева и дальнейшего ускорения инфляции.

Для правительств стран Центральной Азии главная задача теперь заключается в том, чтобы сохранить экономическую динамику, одновременно не допустив, чтобы рост цен свел на нет увеличение доходов населения и преимущества высокого экономического роста.

Таким образом, данные UNESCAP показывают двойственную картину: Центральная Азия остается одним из быстрорастущих регионов, однако дальнейшее ускорение экономики все больше зависит от способности стран контролировать инфляцию и растущие издержки.


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URL: https://www.vb.kg/461240
Теги:
строительство, Центральная Азия
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