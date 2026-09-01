Отметить День независимости Кыргызстана в Караколе пришли 40 тыс. человек

Большой праздничный концерт в честь Дня независимости Кыргызстана прошёл на площади имени Чынгыза Айтматова. В программе объединили национальные традиции, историческое наследие и современную культуру страны.

Музыкальная программа объединила известных кыргызских артистов и местных исполнителей. На сцену вышли Мажик Байсынов, Темир Назаров, Freeman, Бегиш, Айым Айылчиева. А хедлайнерами вечера стали Филипп Киркоров и Люся Чеботина.

Масштабный праздник был выстроен как музыкальное представление об истории, ценностях и будущем Кыргызстана - от наследия предков до современной страны.

Торжественную часть открыла церемония поднятия Государственного флага Кыргызской Республики почётным караулом.

Жителей и гостей города поздравил мэр Каракола Талантбек Иманов. В рамках торжественной церемонии он также вручил награды жителям города.

"Сегодня мы отмечаем 35-летие нашего Кыргызстана. За последние годы наша страна развивается со скоростью света. И это только начало.

Наш город Каракол растёт и обновляется. Эти изменения становятся возможными благодаря вашей поддержке и, конечно же, при поддержке нашего уважаемого президента Садыра Нургожоевича Жапарова.

Пусть наш народ будет в безопасности, а наша земля - целой и мирной. Пусть в каждом доме царят мир, здоровье и достаток! Пусть Кыргызстан развивается, а наш Каракол процветает!" - сказал мэр в своей речи.

Во время праздничного концерта мэр Каракола Талантбек Иманов объявил, что горожан ждёт ещё один приятный сюрприз.

По его словам, ОФ "Shirshov фонд" передал Караколу 63 новых автобуса. Из них в город прибыли 39.

"Все автобусы готовы к работе и в ближайшее время выйдут на городские маршруты", - сказал он.

Ещё одним сюрпризом стала прямая трансляция во время концерта. Жителям и гостям в прямом эфире транслировали официальную речь президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова из "Бишкек-Арены".

В программе важное место заняло историческое и культурное наследие кыргызского народа. В праздничное представление вошли заповеди нашего Великого баатыра Манаса. Ну и праздничный концерт завершился ярким и масштабным салютом.