Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 101.12 - 102.07

Отметить День независимости Кыргызстана в Караколе пришли 40 тыс. человек

254  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Большой праздничный концерт в честь Дня независимости Кыргызстана прошёл на площади имени Чынгыза Айтматова. В программе объединили национальные традиции, историческое наследие и современную культуру страны.

Музыкальная программа объединила известных кыргызских артистов и местных исполнителей. На сцену вышли Мажик Байсынов, Темир Назаров, Freeman, Бегиш, Айым Айылчиева. А хедлайнерами вечера стали Филипп Киркоров и Люся Чеботина.

Масштабный праздник был выстроен как музыкальное представление об истории, ценностях и будущем Кыргызстана - от наследия предков до современной страны.

Торжественную часть открыла церемония поднятия Государственного флага Кыргызской Республики почётным караулом.

Жителей и гостей города поздравил мэр Каракола Талантбек Иманов. В рамках торжественной церемонии он также вручил награды жителям города.

"Сегодня мы отмечаем 35-летие нашего Кыргызстана. За последние годы наша страна развивается со скоростью света. И это только начало.

Наш город Каракол растёт и обновляется. Эти изменения становятся возможными благодаря вашей поддержке и, конечно же, при поддержке нашего уважаемого президента Садыра Нургожоевича Жапарова.

Пусть наш народ будет в безопасности, а наша земля - целой и мирной. Пусть в каждом доме царят мир, здоровье и достаток! Пусть Кыргызстан развивается, а наш Каракол процветает!" - сказал мэр в своей речи.

Во время праздничного концерта мэр Каракола Талантбек Иманов объявил, что горожан ждёт ещё один приятный сюрприз.

По его словам, ОФ "Shirshov фонд" передал Караколу 63 новых автобуса. Из них в город прибыли 39.

"Все автобусы готовы к работе и в ближайшее время выйдут на городские маршруты", - сказал он.

Ещё одним сюрпризом стала прямая трансляция во время концерта. Жителям и гостям в прямом эфире транслировали официальную речь президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова из "Бишкек-Арены".

В программе важное место заняло историческое и культурное наследие кыргызского народа. В праздничное представление вошли заповеди нашего Великого баатыра Манаса. Ну и праздничный концерт завершился ярким и масштабным салютом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461262
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  