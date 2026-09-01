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Как превратить китайский капитал в кыргызские предприятия

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- Светлана Лаптева
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Председатель КНР Си Цзиньпин перед визитом в Кыргызстан опубликовал статью, в которой изложил свое видение дальнейшего развития отношений двух стран. В ней практически нет случайных направлений: рядом с традиционными торговлей и инвестициями названы железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, инфраструктура, "зеленые" минералы, чистая энергетика, цифровая экономика и искусственный интеллект. Если сопоставить заявления китайского лидера с тем, что уже происходит в Кыргызстане, становится заметно: речь идет не столько о запуске принципиально новой повестки, сколько о переходе отношений на следующий уровень.

Китай уже занимает ключевое место во внешней торговле Кыргызстана, и, по данным китайской стороны, в 2025 году товарооборот между двумя странами достиг исторического максимума в $27,2 млрд, увеличившись примерно на 20% за год. При этом существует принципиальная оговорка: статистика двух стран по объему взаимной торговли существенно расходится, ведь по кыргызским данным товарооборот составлял около $4,9 млрд. Для анализа это принципиально: китайский рынок уже огромен для Кыргызстана, но структура торговли далеко не равновесная, так как Китай занимает огромную долю в импорте республики, тогда как доля китайского рынка в кыргызском экспорте значительно меньше, поэтому слова Си о переходе от торговли к инвестициям и производственной кооперации имеют особое значение.

В своей статье китайский лидер перечислил сразу несколько направлений - от торговли, инвестиций и инфраструктуры до критических минералов, цифровой экономики и искусственного интеллекта. То есть Китай предлагает формировать более тесные экономические цепочки, в которых Кыргызстан может одновременно выступать рынком, транзитным узлом, поставщиком ресурсов и партнером по производственным проектам, из-за чего возникает главный вопрос о том, какую роль в этих цепочках займет сама республика.

Показательно, что практически одновременно с заявлением Си Цзиньпина глава Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев на кыргызско-китайском инвестиционном форуме 28 августа предложил создать за два-три года 100 реально работающих кыргызско-китайских предприятий. Он подчеркнул, что речь должна идти не о ста меморандумах или протоколах о намерениях, а о производствах с китайскими инвестициями и технологиями, кыргызскими партнерами и специалистами, где продукция будет выпускаться непосредственно в Кыргызстане. Сариев предложил создать при ТПП Кыргызско-Китайский центр промышленной кооперации для поиска партнеров и сопровождения инвесторов, зафиксировав формулу успеха как "инвестиции - технологии - производство - логистика - экспорт".

Эту же мысль ранее публично высказывал и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который в интервью 14 августа заявил, что Кыргызстану необходимо делать упор на привлечение инвестиций и перенимание технологий, приводя в пример мусороперерабатывающий завод в Бишкеке, где после завершения строительства осталось всего несколько китайских специалистов для обучения местных работников. Таким образом, кыргызская сторона четко обозначает критерий: китайское участие должно приводить не только к появлению объекта, но и к передаче знаний и подготовке кыргызских кадров.

Одним из главных проектов Си Цзиньпин назвал железную дорогу Китай - Кыргызстан - Узбекистан, однако значение дороги выходит далеко за пределы самой железнодорожной линии. Си говорит одновременно о модернизации пунктов пропуска, развитии другой транспортной инфраструктуры, увеличении авиасообщения и сближении правил и стандартов, что означает попытку создать единый транспортно-логистический маршрут, который позволит Кыргызстану стать частью общего пути между Китаем, Центральной Азией и западными рынками. Однако сам по себе транзит еще не означает большой экономической выгоды, и только при появлении вдоль маршрута логистических центров, складов и перерабатывающих предприятий железная дорога сможет стать основой нового экономического пояса.

Отдельное внимание в статье китайского лидера уделено "зеленым" и критическим минералам, спрос на которые растет во всем мире из-за развития технологий энергетического перехода. Здесь у Кыргызстана есть две модели: либо экспортировать руду и концентрат, получая доход от добычи, либо создавать переработку внутри страны, развивая производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что сложнее и требует энергии, технологий и инвестиций, но позволяет перейти от сырьевого экспорта к промышленной кооперации.

Еще одно направление - чистая энергетика, которая становится не отдельной отраслью, а обязательным условием реализации всей новой модели сотрудничества, ведь рост промышленности, развитие железной дороги и переработка минералов требуют колоссальных объемов электроэнергии. Что касается цифровой экономики и искусственного интеллекта, то это наиболее новая часть китайского предложения, где Кыргызстан может получить не только готовые технологии, но и возможность подготовки специалистов, создания IT-компаний и дата-центров.

В итоге главный вопрос нового этапа отношений заключается в том, сможет ли Кыргызстан превратить китайские инвестиции и технологии в собственное производство, переработку, экспорт и новые рабочие места. Если новая модель "китайские инвестиции + технологии + кыргызские ресурсы + энергия + транспорт = производство внутри Кыргызстана" заработает, то железная дорога начнет работать на кыргызскую промышленность, "зеленые минералы" станут основой переработки, а китайский рынок открытым для продукции, произведенной в самой республике, что и станет главным показателем успеха вместо абстрактного роста товарооборота.


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URL: https://www.vb.kg/461219
Теги:
Китай, Си Цзиньпин, Кыргызстан
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