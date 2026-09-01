Медведи все чаще выходят к людям: что происходит в России и ЦА

Летом 2026 года в России участились сообщения о нападениях медведей на людей. Один человек погиб на Алтае, еще несколько получили травмы. Похожие проблемы возникают и в Казахстане, а специалисты называют среди причин нехватку естественного корма, рост численности животных и расширение контактов человека с дикой природой. Новый случай произошел 31 августа на границе Камчатки и Чукотки: медведь напал на двух мужчин, которые находились на охоте. Оба получили травмы и были эвакуированы санитарной авиацией в районную больницу в селе Тиличики, а по данным властей, угрозы их жизни нет. Позднее стало известно, что напавшая медведица защищала медвежат, но это далеко не единственный подобный случай нынешним летом.

Одним из самых тяжелых стало нападение на Алтае 19 августа, когда медведь ночью подошел к палатке туристов в районе села Артыбаш, вытащил из нее 29-летнюю женщину и утащил в лес, в результате чего она погибла. После трагедии в районе ввели режим повышенной готовности, а охотники получили дополнительные разрешения на добычу медведей. В тот же период произошли нападения и в других российских регионах: 17 августа в Тайшетском округе Иркутской области медведь атаковал двух мужчин в лесу, один из которых попал в реанимацию, а второй получил укусы ноги. 19 августа медведица напала на рыбака в районе Междуреченска Кемеровской области, но мужчина смог отбиться и добраться до стоянки, после чего был госпитализирован. Ранее, 15 июля, в Магаданской области медведь насмерть загрыз 62-летнего мужчину недалеко от реки Ола, где следователи обнаружили на теле характерные травмы. Показательно, что количество выходов медведей к людям значительно больше числа нападений: например, только за одни сутки 19 августа в Иркутской области было зарегистрировано 12 случаев появления зверей возле жилья, а за весь август в регионе зафиксировали уже более 30 таких эпизодов.

Специалисты не называют одной причины, которая объясняла бы все случаи. Один из главных факторов - кормовая база, так как в этом году в некоторых районах Сибири и Алтая отмечается нехватка привычной пищи, и ученые Алтайского государственного университета связывают выходы зверей к людям именно с отсутствием ягод и орехов. Еще один фактор - рост численности медведей, который российские эксперты связывают с ростом популяции и расширением ареала животных. Наконец, свою роль играет сам человек: пищевые отходы, открытые мусорные контейнеры, пасеки, дачные участки, туристические стоянки и оставленная в палатках еда привлекают животных. По словам специалистов, если медведь несколько раз получает пищу возле человека, он может перестать воспринимать его как источник опасности, что резко повышает вероятность опасного контакта. Играет роль и сезонный фактор: в конце лета и начале осени медведям необходимо активно питаться, чтобы накопить жир перед зимовкой, поэтому они проводят в поисках еды особенно много времени.

Для Кыргызстана ситуация пока выглядит иначе: сообщений о серии нападений медведей на людей этим летом значительно меньше. При этом самих медведей в горных районах страны становится больше, а встречи с людьми и домашним скотом остаются проблемой, в частности, в природном парке "Хан-Тенири" специалисты отмечают рост популяции тянь-шаньского бурого медведя, относящегося к охраняемым видам. Медведи могут приближаться к пастбищам и нападать на домашний скот, о чем еще в предыдущие годы сообщали жители высокогорных районов. Для Кыргызстана особенно важна проблема пересечения ареалов диких животных и пастбищ, ведь чем активнее люди используют высокогорные территории, тем больше вероятность встречи с медведем, хотя сам по себе рост численности нельзя считать причиной агрессии - нападения чаще происходят при внезапной встрече, попытке приблизиться к зверю, защите медвежат или добычи.

В Казахстане этим летом зафиксирован как минимум один тяжелый случай нападения: 29 июля возле Риддера в Восточно-Казахстанской области медведь атаковал 58-летнего мужчину, работавшего на пасеке. Пострадавший получил множественные рваные раны и переломы, несколько недель провел в больнице, после чего был выписан домой, а напавшего медведя специалисты ликвидировали. Местные специалисты отмечают, что в регионе стало значительно больше обращений из-за появления медведей, и одной из причин они называют нехватку корма в лесу после заморозков и засухи, а также высокий приплод у медведиц в прошлые периоды. Таким образом, в Казахстане наблюдается похожая цепочка: рост численности животных, нехватка естественного корма и доступная пища рядом с человеком приводят к росту числа конфликтов.

Проблема не ограничивается Россией и Центральной Азией. В США этим летом резко выросло количество выходов медведей к людям: в Колорадо в 2026 году зарегистрировали более 7 тысяч наблюдений за черными медведями и как минимум шесть нападений из-за сильной засухи, ухудшившей кормовую базу. В Японии ситуация стала еще серьезнее: после рекордного количества нападений в 2025 году, когда погибли 13 человек, власти усилили меры по контролю численности медведей, связывая рост конфликтов с нехваткой пищи, изменениями климата и сокращением человеческого присутствия в сельской местности. В Румынии, где обитает одна из крупнейших популяций бурого медведя в Европе, рост конфликтов также связывают с расширением человеческой деятельности, из-за чего власти увеличили квоту на отстрел, хотя защитники природы настаивают на необходимости лучшего контроля за мусором и использованием территорий.

Международные специалисты выделяют несколько общих причин конфликтов: сокращение среды обитания, нехватку корма из-за природных факторов, рост популяций, развитие туризма, появление еды возле населенных пунктов, мусор и изменение климата. При этом специалисты подчеркивают: медведь не обязательно становится агрессивнее только потому, что чаще появляется рядом с человеком, ведь опасность возникает тогда, когда зверь привыкает к человеческой пище, защищает детенышей или оказывается застигнут врасплох. Поэтому задача охраны природы заключается не только в уничтожении опасных животных после нападений, но и в предотвращении самого конфликта, что особенно актуально для Кыргызстана, где сохранение редкого тянь-шаньского бурого медведя требует одновременной защиты людей, пастбищ и самих животных - чем меньше у медведя причин искать еду возле человека, тем меньше вероятность встречи, которая может закончиться трагедией.