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41-летней Эльвире Кокоевой нужна помощь в борьбе с раком

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- ВБ
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41-летняя Эльвира Кокоева уже год борется с раком шейки матки. Из-за сложности заболевания отечественные врачи не смогли помочь, поэтому сейчас женщина находится на лечении в Индии. Для продолжения курса требуется еще 30 тысяч долларов.

Чтобы оплатить предыдущие этапы терапии, семья продала все имущество. Сейчас у близких Эльвиры больше нет средств, и они вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям.

"На лечение уходят огромные суммы. Мы продали все, что у нас было, ресурсы полностью исчерпаны. Только один курс иммунотерапии стоит 6 тысяч долларов, а мне нужно пройти еще три таких процедуры. Кроме того, требуется таргетная и лучевая терапия. Лечение предстоит длительное, и в общей сложности необходимо еще около 30 тысяч долларов. Мы очень надеемся на поддержку соотечественников и просим о помощи. Будем благодарны за любой вклад - даже 5–10 сомов имеют значение", - говорит Эльвира Кокоева.

Все, кто хочет помочь Эльвире, могут связаться с родственниками или перевести средства:

Телефон: +996 (500) 19-77-38

MBank: +996 (500) 19-77-38 (Эльвира К.).


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URL: https://www.vb.kg/461290
Теги:
онкология, Кыргызстан, Помощь
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