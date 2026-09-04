41-летней Эльвире Кокоевой нужна помощь в борьбе с раком

41-летняя Эльвира Кокоева уже год борется с раком шейки матки. Из-за сложности заболевания отечественные врачи не смогли помочь, поэтому сейчас женщина находится на лечении в Индии. Для продолжения курса требуется еще 30 тысяч долларов.

Чтобы оплатить предыдущие этапы терапии, семья продала все имущество. Сейчас у близких Эльвиры больше нет средств, и они вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям.

"На лечение уходят огромные суммы. Мы продали все, что у нас было, ресурсы полностью исчерпаны. Только один курс иммунотерапии стоит 6 тысяч долларов, а мне нужно пройти еще три таких процедуры. Кроме того, требуется таргетная и лучевая терапия. Лечение предстоит длительное, и в общей сложности необходимо еще около 30 тысяч долларов. Мы очень надеемся на поддержку соотечественников и просим о помощи. Будем благодарны за любой вклад - даже 5–10 сомов имеют значение", - говорит Эльвира Кокоева.

Все, кто хочет помочь Эльвире, могут связаться с родственниками или перевести средства:

Телефон: +996 (500) 19-77-38

MBank: +996 (500) 19-77-38 (Эльвира К.).