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77 воинов из Кыргызстана похоронены в Чехии. Помогите найти родных

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- Светлана Лаптева
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В Международный день окончания Второй мировой войны в Кыргызстане вспоминают всех, кто погиб, освобождая страны Европы от нацизма.

Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" передало список из 77 военнослужащих, связанных с Киргизской ССР. Все они погибли или умерли от ран в годы Великой Отечественной войны и покоятся на территории современной Чехии.

Сейчас поисковики проводят сверку данных и просят жителей республики проверить опубликованную информацию: правильность написания имен и фамилий, места рождения, сведения о родственниках, а также сообщить любые дополнительные детали. Возможно, среди этих имен вы найдете своего земляка, деда или прадеда.

Среди погибших - уроженцы Фрунзенской, Ошской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Тянь-Шаньской областей. Все они покоятся в братских захоронениях в Праге, Брно, Годонине, Глучине, Опаве, Густопече, Оржехове, Злине, Мосте, Оломоуце и других чешских городах.

Для многих из них последними стали апрель и май 1945 года. В списке есть и совсем молодые солдаты, успевшие повоевать всего несколько дней, и бойцы, награжденные орденами и медалями.

Исследование каждого имени требует кропотливой работы. Главная сложность - большое количество однофамильцев и повторяющихся имен, из-за чего в документах возникает путаница. Поисковикам приходится проводить целые расследования, чтобы установить, кому именно принадлежали награды, и восстановить боевой путь каждого человека. В списке также встречаются дублирующие записи, и пока предстоит выяснить, идет ли речь об одном человеке или о разных военнослужащих.

Главная цель поисковиков - не просто составить верный перечень, а полностью восстановить судьбу каждого солдата: его происхождение, боевой путь, обстоятельства гибели и данные о семье.

Если вы узнали в списке своего родственника или земляка, сообщите любые имеющиеся сведения. Ценность представляет любая деталь: семейные фотографии, фронтовые письма, архивные документы или воспоминания.

Список из 77 военнослужащих публикуется ниже. Просим внимательно изучить данные. Если у вас есть дополнительная информация, передайте ее в поисковое движение "Наша Победа - Биздин Жениш" по телефону: +996 (555) 92-36-03.

Список воинов из Киргизской ССР, захороненных в Чехии:

1. Абдалбеков Алькула, 1921 г. р. - Тянь-Шаньская обл., Джумгальский р-н. Сержант. Захоронен: Брно.

2. Абдулаев Асатулла, 1921 г. р. - Ошская обл., Наукатский р-н, с. Иски-Наукат. Старший сержант (8-я гв. кав. дивизия). Брат: Абдулаев Хабибуйла. Захоронен: Годонин.

3. Абекеев Асанбай, 1925 г. р. - Иссык-Кульская обл., Тюпский р-н, колхоз "Сарытовая". Гв. рядовой (42-я отд. гв. тяжелая танковая бригада). Отец: Цесырков Абекей. Захоронен: Глучин.

4. Абрамов Андрей Яковлевич, 1900 г. р. - г. Фрунзе, ул. Гражданская, 32. Старшина (30-я кав. дивизия). Жена: Абрамова Софья Лаврентьевна (г. Ташкент). Захоронен: Годонин.

5. Аманов Есен, 1919 г. р. - Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, колхоз им. Ленина. Сержант. Захоронен: Брно.

6. Ардарешев Раскульбен, 1925 г. р. - Фрунзенская обл., Таласский р-н, колхоз "Комсомол". Рядовой (322-я стр. дивизия). Отец: Байбасулов Айдрали. Захоронен: Глучин.

7. Ахмедов Сайдахмет, 1916 г. р. - Ошская обл., Ошский р-н, Наримановский с/с, ул. 1 Карасу, 33. Гв. рядовой (287-й гв. зенитно-арт. полк 7-го гв. танк. корпуса). Мать: Ахмедова Улмасон. Захоронен: Прага, Ольшаны.

8. Байрамов Анатолий Мариломович, 1920 г. р. - г. Фрунзе, ст. Ксит, свеклосовхоз. Гв. сержант (8-я гв. кав. дивизия). Захоронен: Оржехов.

9. Бегалиев Анатолий, 1925 г. р. - Кантский р-н, с. Узунгир. Младший лейтенант (140-я стр. дивизия). Отец: Тайляков Бегалий. Захоронен: Глучин.

10. Беренбаев Ускура, 1924 г. р. - Джени-Оногомская обл., Джени-Оногомский р-н. Рядовой (842-й стр. полк 240-й стр. дивизии). Жена: Беренбаева Самат. Захоронен: Злин.

11. Бибик Павел Максимович, 1904 г. р. - Джалал-Абадская обл., Караванский р-н, с. Успеновка. Рядовой (133-я стр. дивизия). Жена: Бибик Меланья Павловна. Захоронен: Густопече.

12. Бондарь Николай Григорьевич, 1925 г. р. - Джалал-Абадская обл., Октябрьский р-н. Рядовой (107-я стр. дивизия). Захоронен: Опава.

13. Буханцев Александр Николаевич, 1917 г. р. - Фрунзенская обл., с. Лебединовка. Военнопленный. Захоронен: Соколов.

14. Верзилов Павел Петрович, 1926 г. р. - Фрунзенская обл., Кагановичский р-н, с. им. Кагановича. Рядовой (63-я мех. бригада). Мать: Ксения Николаевна. Захоронен: Новый Лисковец.

15. Гергильдзи Николай Дмитриевич, 1917 г. р. - с. Ново-Александровка. Сержант (203-я стр. дивизия). Отец: Гергильдзи Дмитрий Ульянович (г. Фрунзе). Захоронен: Густопече.

16. Голованов Сергей Иванович, 1926 г. р. - п/о Кзыл-Аскарское, ул. Почтовая, 41. Рядовой. Отец: Голованов Иван Александрович. Захоронен: Брно.

17. Демочкин Павел Павлович, 15.07.1911 г. р. - г. Фрунзе. Военнопленный (лагерь №151313). Родств.: Демочкина Мария Ильинична (г. Фрунзе). Захоронен: Левин.

18. Джакаев Абдукарим, 1909 г. р. - Иссык-Кульская обл., Иссык-Кульский р-н, с. Каштек. Рядовой (592-й стр. полк 203-й стр. дивизии). Отец: Мурзабаев Джаке. Захоронен: Дубняны.

19. Джакупов Израил Евгеньевич, 1895 г. р. - Фрунзенская обл., Калининский р-н, с. Акташак, колхоз "Ортосун". Ефрейтор (27-я ж/д бригада). Жена: Джакулова Речитай. Захоронен: Ждяр-над-Сазавой.

20. Джангунбаев Калдар, 1918 г. р. - Джалал-Абадская обл., Мачалский с/с. Гв. младший сержант (6-й гв. отд. понтонно-мостовой дивизион). Захоронен: Оржехов.

21. Ефименко Иван Петрович, 1923 г. р. - г. Фрунзе, Ивановский р-н, с. Иваново. Младший сержант. Отец: Ефименко Петр Михайлович. Захоронен: Брно.

22. Заплетин Иван, 13.03.1911 г. р. - ст. Ош. Военнопленный. Захоронен: Мост.

23. Индыбаев Меймаджан, 1923 г. р. - Джалал-Абадская обл., Токтогульский р-н, Торкентский с/с. Гв. старший сержант (13-я гв. кав. дивизия). Мать: Чоткарева Джаныл. Захоронен: Костице.

24. Исмаилов Ишимбай, 1911 г. р. - Иссык-Кульская обл., с. Ченкомски. Гв. старший сержант (109-я гв. стр. дивизия). Захоронен: Оржехов.

25. Каримов Сали, 1925 г. р. - Ошская обл., Ляйлякский р-н. Рядовой (232-я стр. дивизия). Отец: Джапаров Карим (колхоз "Коминтерн"). Захоронен: Годонин.

26. Карпенко Трофим Федорович - Ошская обл., Сулюктинский р-н. Рядовой (237-й отд. автотрансп. батальон). Мать: Карпенко Фаина Гавриловна. Захоронен: Йиглава.

27. Качура Петр Иванович, 1923 г. р. - Фрунзенская обл., Кагановичский р-н. Рядовой. Брат: Качура Павел Иванович. Захоронен: Брно.

28. Кобылов Тургумбай, 1900 г. р. - Джалал-Абадская обл., Цузанский р-н, совхоз им. Ленина. Рядовой (1-я гв. возд.-дес. дивизия). Жена: Кобылова Инобай. Захоронен: Годонин.

29. Кокоянц Петр Христофорович, 1923 г. р. - г. Ош. Гв. младший лейтенант (1-я гв. возд.-дес. дивизия). Отец: Кокоянц Христофор Михайлович. Захоронен: Годонин.

30. Колбина Надежда Дмитриевна, 1922 г. р. - Иссык-Кульский р-н, г. Пржевальск. Младший сержант (разведотдел 1-го Укр. фронта). Отец: Федор Васильевич (г. Фрунзе). Захоронен: Злин.

31. Колдыбеков Алманбек, 1925 г. р. - Тянь-Шаньская обл., Атбашинский р-н. Гв. старший сержант (13-я гв. кав. дивизия). Мать: Богоченова Брулкан. Захоронен: Годонин.

32. Конопьяев Наринбай, 1920 г. р. - Тянь-Шаньская обл., г. Нарын. Гв. старший лейтенант медслужбы (4-й гв. кав. корпус). Мать: Усупова Анипа. Захоронен: Густопече.

33. Користов Николай Яковлевич, 1926 г. р. - Фрунзенская обл., Калининский р-н, с. Полтавка. Рядовой (842-й стр. полк 240-й стр. дивизии). Мать: Користова Матрена Ивановна. Захоронен: Годонин.

34. Косогоров Василий Ильич, 1914 г. р. - Джалал-Абадская обл., Октябрьский р-н, с. Октябрьское. Сержант (63-я мех. бригада 7-го мех. корпуса). Жена: Косогорова Матрена Павловна. Захоронен: Густопече.

35. Кочура Петр Иванович, 1923 г. р. (дублирующая запись) - Фрунзенская обл., Кагановичский р-н. Рядовой. Захоронен: Брно.

36. Куламбаев Майдук, 1925 г. р. - Джалал-Абадская обл., Базар-Курганский р-н, с. Кзелюк-Торб. Рядовой (1245-й стр. полк 375-й стр. дивизии). Мать: Куламбетова Джиндубай. Захоронен: Густопече.

37. Кулетов Омербек, 1917 г. р. - Фрунзенская обл., с. Куртельдек. Рядовой (232-я стр. дивизия). Жена: Кулетова Бельгимса. Захоронен: Годонин.

38. Кутайбериков Асамбек, 1926 г. р. - Балыкчинский р-н, Чырбактырский с/с. Гв. рядовой (1055-й стр. полк). Мать: Якшелыкова Зурока. Захоронен: Каплице.

39. Ларченко Павел Егорович, 1924 г. р. - Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н. Гв. сержант. Мать: Наталья Григорьевна. Захоронен: Брно.

40. Малабаев Маргане, 1924 г. р. - Ошская обл., Ошский р-н, с. Шура. Рядовой. Захоронен: Брно.

41. Малышев Алексей Кириллович, 1902 г. р. - Киргизская ССР. Рядовой (998-й стр. полк). Жена: Дарья Егоровна. Захоронен: Поухов.

42. Мамадов Балтовай, 1914 г. р. - Ошская обл., Алайский р-н, с. Штоба. Гв. рядовой (42-я гв. стр. дивизия). Захоронен: Оржехов.

43. Мамедов Арап, 1915 г. р. - Джаноукатский р-н, Красный Октябрьский с/с. Рядовой (271-я стр. дивизия). Мать: Карашакова Адубай. Захоронен: Глучин.

44. Махмутов Фидахмет Резванович, 1921 г. р. - г. Джалал-Абад. Рядовой (496-й стр. полк 148-й стр. дивизии). Брат: Махмутов Шоя Умат. Захоронен: Опава.

45. Медведев Иван Михайлович, 1922 г. р. - Калининский р-н, с. Соновка. Рядовой (226-я стр. дивизия). Мать: Медведева Агафья Сидоровна. Захоронен: Глучин.

46. Миронов Николай Кондратьевич, 1906 г. р. - Киргизская ССР, с. Григорьевка. Рядовой (1-я гв. возд.-дес. дивизия). Жена: Миронова Степанида Григорьевна. Захоронен: Годонин.

47. Намчалаури Абисолон Сергеевич, 1922 г. р. - Киргизская ССР. Лейтенант (в/ч 4851). Отец: Наумча-Наури. Захоронен: Прага, Ольшаны.

48. Нарбутаев Патта, 1905 г. р. - Ошская обл., Ляйлякский р-н, Сюлюкнинский с/с, колхоз им. Ленина. Рядовой (30-й отд. истреб.-противотанк. арт. батальон). Захоронен: Оржехов.

49. Нарматов Эркибай, 1918 г. р. - Ошская обл., Янги-Наукатский р-н, с. Караван. Гв. старший лейтенант (4-й гв. кав. корпус). Отец: Умаркулов Нарматут. Захоронен: Густопече.

50. Немцов Егор Яковлевич, 1904 г. р. - Фрунзенская обл., Такматский р-н, с. Быстровка. Младший сержант (1130-й стр. полк 337-й стр. дивизии). Жена: Немцова Фекла Захаровна. Захоронен: Опава.

51. Орлов Владимир Игнатьевич, 1925 г. р. - г. Пржевальск. Гв. младший лейтенант. Сестра: Орлова Лина Игнатьевна. Захоронен: Брно.

52. Пахердинов Курдин, 1923 г. р. - Ошская обл., Янгиплокотский р-н, с. Мадрича. Гв. рядовой. Мать: Зеятдинова Майра. Захоронен: Брно.

53. Перегудов Федор Иванович, 20.03.1910 г. р. - Киргизская ССР. Военнопленный. Захоронен: Мост.

54. Погожев Павел Алексеевич, 1909 г. р. - Иссык-Кульская обл., Тюпский р-н, совхоз "Техника". Рядовой (113-й арм. запас. стр. полк 1-й гв. армии). Жена: Погожева Прасковья Филипповна. Захоронен: Високе-Мито.

55. Почтарук Алексей Ильич, 1906 г. р. - Фрунзенская обл., Кантский р-н. Рядовой. Жена: Акулина Петровна. Захоронен: Брно.

56. Пугачев Михаил Васильевич, 1924 г. р. - Фрунзенская обл., Панфиловский р-н, с. Чавдовар. Старший сержант (1331-й гв. стр. полк 318-й гв. стр. дивизии). Захоронен: Опава.

57. Рудаков Павел Иванович, 1924 г. р. - Фрунзенская обл., Ворошиловский р-н, с. Перевокзальное. Старший техник-лейтенант (11-я арт. дивизия РГК). Мать: Рудакова Мария Васильевна. Захоронен: Густопече.

58. Рыбьянов Александр Андреевич, 1902 г. р. - Фрунзенская обл., Кантский р-н, Новопокровский с/с. Гв. казак (10-я гв. кав. дивизия). Захоронен: Годонин.

59. Савостин Петр Данилович, 1917 г. р. - Чуйский р-н. Рядовой (180-й стр. полк). Отец: Савостин Данил Федорович. Захоронен: Прага, Ольшаны.

60. Сайтухунов Джомар, 1920 г. р. - Иссык-Кульская обл., Пржевальский р-н, с. Ердык, колхоз "Дышим". Рядовой (243-я стр. дивизия). Жена: Сайтухунова Дожар. Захоронен: Годонин.

61. Сипулин Кондратий Назарович, 1898 г. р. - Джалал-Абадская обл., Октябрьский р-н, Ореховский совхоз. Гв. казак (10-я гв. кав. дивизия). Захоронен: Оржехов.

62. Суванов Касим, 1904 г. р. - Киргизская ССР, Сузакский р-н, с. Ультазия. Рядовой (52-я стр. дивизия). Захоронен: Оржехов.

63. Сыскбаев Сары, 1921 г. р. - Тянь-Шаньская обл., Тогуз-Тороуский р-н, с. Атай. Младший лейтенант (227-я стр. дивизия). Отец: Кенжикулов Сыскбай. Захоронен: Годонин.

64. Тагаев Махмуд, 1912 г. р. - Джеты-Огузский р-н, Дорханский с/с. Гв. младший сержант (8-я гв. кав. дивизия). Жена: Тагаева Жульхия. Захоронен: Годонин.

65. Тамимов Мокоут Рузванович, 1925 г. р. - Омская обл., Чарджавский р-н, лесосклад "Киргизия". Младший сержант (30-я стр. дивизия). Отец: Тамимов Руйзван Шайзефарович. Захоронен: Глучин.

66. Тахиров Мамерджан, 1918 г. р. - Ошская обл., Узгенский р-н, г. Узген, ул. Советская, 16. Гв. лейтенант (6-й гв. отд. понтонно-мостовой дивизион 6-го гв. кав. корпуса). Мать: Азинбабаева Тиляб. Захоронен: Густопече.

67. Ткаченко Михаил Петрович, 1916 г. р. - Киргизская ССР, Греховатский р-н. Сержант. Мать: Ткаченко Анна. Захоронен: Прага, Ольшаны.

68. Тургумбаев Туйля, 1914 г. р. - Фрунзенская обл., Кантский р-н, с. Анудуп. Рядовой (166-й стр. полк). Жена: Усувальева Алкуш. Захоронен: Брунталь.

69. Тушков Дмитрий Иванович, 1906 г. р. - Фрунзенская обл., Калининский р-н. Рядовой (232-я стр. дивизия). Захоронен: Нова-Лгота.

70. Хлестов Василий Андреевич, 1923 г. р. - г. Джалал-Абад, ул. Красноармейская, 52. Гв. казак (4-й отд. истреб. дивизион 4-го гв. кав. корпуса). Отец: Хлестов Андрей Игнатьевич. Захоронен: Густопече.

71. Худайбердиев Шарап, 1924 г. р. - Ошская обл., Ошский р-н, с. Ахчарск. Рядовой. Захоронен: Брно.

72. Чилетиров Зах, 1905 г. р. - Фрунзенская обл., Буденовский р-н, колхоз "Чапаев". Рядовой (1440-й отд. самоходный арт. полк 7-го мех. корпуса). Жена: Чилетирова Акор. Захоронен: Густопече.

73. Чимирикин Григорий Иванович, 1897 г. р. - г. Джалал-Абад, ст. Багиж, д. 5. Казак. Захоронен: Брно.

74. Шапшак Герш Менделеевич, 1919 г. р. - г. Фрунзе, ул. Пушкина, 171. Рядовой (30-я стр. дивизия). Жена: Шапшак Милля Арновна. Захоронен: Глучин.

75. Шевченко Иван Иосифович, 1922 г. р. - Киргизская ССР. Военнопленный. Отец: Иосиф. Захоронен: Мост.

76. Юсипов Мамадьян, 1915 г. р. - г. Ош, колхоз им. Коммуны. Рядовой (22-я гв. танк. бригада). Захоронен: Оломоуц.

77. Яськов Иван Васильевич, 1922 г. р. - ст. Карабалта. Рядовой (6-я стр. дивизия). Захоронен: Оржехов.


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ВОВ, Чехия, Кыргызстан, поиски
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