Художники со всего Кыргызстана представили свое видение кочевой культуры

В селе Орнок Иссык-Кульского района в рамках культурной программы VI Всемирных игр кочевников проходит выставка живописи и скульптуры "Сказания гор". Экспозиция развернулась возле Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки.

Как рассказала журналистам искусствовед Арзыгуль Кутуева, основу выставки составили работы, отобранные по итогам республиканского конкурса "Сказания гор". В нем приняли участие художники из разных регионов Кыргызстана.

Всего на конкурс поступило около 250 работ. Некоторые авторы представили сразу несколько произведений. По итогам отбора для выставки выбрали 45 работ.

"При отборе учитывалась не только техника исполнения. Одним из основных требований было соответствие заданной тематике. Художники должны были через свои произведения показать жизнь кочевого народа, его историю, традиции и культуру", – рассказала Арзыгуль Кутуева.

После завершения выставки отобранные произведения передадут в музей Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки. По словам искусствоведа, авторам работ выплачены гонорары.

Отдельную часть экспозиции составляют скульптурные работы. Для их создания из Узгена специально доставили травертин – природный камень, который используется в том числе для изготовления скульптур.

Кутуева отметила, что работа с камнем требует от мастеров особого подхода, при этом такие произведения отличаются долговечностью и могут сохраняться на протяжении многих лет.

Наряду с традиционной каменной скульптурой посетителям представили работы, выполненные из песка. По словам искусствоведа, для Кыргызстана это относительно новое направление в скульптурном искусстве.

В следующих материалах мы познакомим читателей с некоторыми авторами представленных на выставке работ, расскажем об их произведениях и о том, какие идеи они стремились воплотить в живописи и скульптуре.