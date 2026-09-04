Песчаная скульптура вернулась на ВИК спустя десять лет

Среди скульптур, представленных в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок, есть работа, которая заметно отличается материалом и техникой исполнения. Композиция "Поколение" создана из песка. Ее автор – художник-скульптор Алмаз Жамгырчиев, который сейчас живет и работает в Москве.

Для участия в культурной программе VI Всемирных игр кочевников мастера специально пригласили в Кыргызстан. Перед этим, по его словам, он прошел конкурсный отбор.

В своей композиции скульптор изобразил мальчика, выросшего среди гор. Нижняя часть фигуры постепенно переходит в горный рельеф, а у подножия можно разглядеть пасущихся ягнят.

"Работу я назвал "Поколение". Здесь изображен мальчик, который рос в горах. Нижняя часть его фигуры превращается в горы, а внизу пасутся ягнята. На создание всей композиции у меня ушел месяц", – рассказал Алмаз Жамгырчиев.

Работа с песком, несмотря на кажущуюся простоту материала, требует специальной подготовки. Для будущей скульптуры сначала готовят форму, затем смешивают песок с глиной и тщательно утрамбовывают массу. Только после этого мастер приступает непосредственно к созданию изображения.

С этой техникой Жамгырчиев познакомился десять лет назад – во время II Всемирных игр кочевников, которые Кыргызстан принимал в 2016 году.

"Тогда в Чолпон-Ате мы организовали выставку "Волшебные пески Иссык-Куля". Пригласили технолога из России, который обучал нас около трех месяцев. Для нас это было совершенно новым направлением. Сейчас подобная выставка песчаных скульптур в Кыргызстане проходит во второй раз", – вспоминает художник.

Последние годы Алмаз Жамгырчиев работает в Москве. Помимо скульптуры, он занимается созданием художественных работ из сахарной мастики. По словам мастера, среди его заказчиков есть известные россияне.

Однако в дальнейшем художник намерен вернуться в Кыргызстан. Одним из следующих творческих проектов он хотел бы сделать собственную выставку.

"Я планирую вернуться в Кыргызстан и организовать здесь персональную выставку", – рассказал Жамгырчиев.