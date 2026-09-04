Шадыбек Эрназаров: Хотим показать миру кыргызскую керамику

На площадке Центра кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Орнок можно не только увидеть готовые изделия кыргызских мастеров, но и понаблюдать за тем, как они создаются. Здесь, в рамках культурной программы VI Всемирных игр кочевников, художники проводят мастер-классы, знакомят гостей со своими техниками и выставляют работы.

Среди участников – художник-керамист Шадыбек Эрназаров. На его площадке рядом с работами самого мастера представлены изделия его учеников. Накануне здесь устроили открытый обжиг керамики по японской технологии.

"Мы проводим мастер-классы, вчера проводили открытый обжиг по японской технологии. Здесь представлены мои работы и работы моих учеников. Мы показываем их гостям, часть изделий продаем. Нам хочется показать именно кыргызские работы, нашу керамику", – рассказал Шадыбек Эрназаров корреспонденту VB.KG.

Керамикой мастер занимается уже около 20 лет. Он окончил Кыргызскую государственную академию художеств имени Тургунбая Садыкова и сегодня не только продолжает работать сам, но и передает свои знания ученикам.

По наблюдениям художника, кыргызская керамика особенно интересна иностранным гостям. Именно туристы, по его словам, чаще всего приобретают изделия мастеров.

"В основном наши работы покупают туристы. Мы нередко выезжаем за границу, недавно побывали в Европе. В сентябре предстоит поездка в Турцию, где состоится конкурс по керамике. Мы тоже будем принимать в нем участие", – поделился мастер.

Для Эрназарова площадка в Орноке стала еще одной возможностью показать современную кыргызскую керамику широкой аудитории. Причем посетители видят здесь не только результат работы мастера. Через мастер-классы и открытый обжиг они могут познакомиться и с самим процессом – от работы с материалом до превращения изделия в готовую керамику.