Калдан Эрназарова: Что стоит за "откровениями" посла КР в США Байсалова?

Даже в форме "конструктивных советов" и рассуждений об успехах главы государства публичные заявления действующего посла Кыргызстана в США Эдиля Байсалова о "трех ошибках" президента Садыра Жапарова вызывают серьезные вопросы у экспертного сообщества. Подобную риторику дипломата расценивают как нарушение субординации, проявление политического конформизма и попытку обезопасить свое будущее на фоне предстоящих выборов. Такое мнение нашему изданию VB.KG высказала директор Общественного фонда "Институт развития общественных отношений стран Центральной Азии" Калдан Эрназарова.

Характеризуя политический путь дипломата, Калдан Эрназарова отмечают его длительную трансформацию.

"Помнится, посол в США Эдиль Байсалов был одним из ангажированных гражданских активистов и оппозиционеров Кыргызстана, возглавлявший одну из самых действенных НПО "За демократию и гражданское общество" за период независимости Кыргызстана. Во времена Бакиева, помнится, после скандалов с выборными бюллетенями он выехал в политическую эмиграцию и с 2007 по 2010 годы находился в Швеции. К сожалению, его бурная НПО-деятельность в прошлом... мы помним, в тот период он выступал как бескомпромиссный борец за честные выборы, свободу слова и права человека.

После Апрельской революции 2010 года и свержения Бакиева глава Временного правительства Роза Отунбаева назначила его руководителем аппарата Временного правительства, где он проработал короткое время и ушел создавать политическую партию "Айкол". Тем не менее его политическая карьера вновь зажглась во времена правления С. Жээнбекова - в 2019 году он был отправлен послом в Великобританию. Он единственный из НПО-сектора, кто успешно был интегрирован в систему власти при двух последних президентах и резко поменял себя из критика в защитника системы власти Кыргызстана", - напомнила эксперт.

Эксперт обращает внимание на то, как менялась позиция Байсалова по мере смены его государственных должностей.

"Став вице-премьером по социальному блоку в 2021 году, Эдиль Байсалов - бывший НПО-правозащитник - уже оправдывал закрытие независимых СМИ, задержания активистов и выступал за жесткую вертикаль власти, заявляя, что "эпоха пустой говорильни и митингов прошла", а государству сегодня нужна стабильность и дисциплина. Все хорошо, но не все, оказывается!

Сейчас, находясь как посол в США, опять доказывает, что можно легко пройти красные линии в политических взглядах. В зависимости от ситуации, особенно в политическом контексте, как в случае с Эдилем Байсаловым, его действия вызывают у общества очень полярные и сложные чувства.

Об этом уже много суждений и высказываний от разной категории общественности как о конъюнктурщике и конформисте, предавшем прежние идеалы. Он был одним из немногих гражданских активистов, которые были лидерами мнений, как человек, дающий надежду на перемены. И повернул против бывших соратников и НПО своими публичными заявлениями и обвинениями. В том же "Азаттыке" ранее заявлял, что аресты - это "воспитательная мера" для независимых журналистов", - отметила она.

Отдельно директор фонда указывает на прямое нарушение субординации и дипломатической этики в действиях действующего посла.

"А теперь в интервью "Азаттыку" Байсалов указывает на три ошибки президента. В настоящее время, находясь на службе государства и являясь Послом в США, назначенным на эту должность указом президента, Байсалов указывает президенту Жапарову... Такая публичная критика действующего президента со стороны назначенного им же действующего посла - это крайне редкий и нетипичный прецедент для дипломатической практики.

Согласно Закону КР "О дипломатической службе", послы обязаны строго придерживаться официального курса государства и соблюдать субординацию. Отсюда понятно, что работа посла - прежде всего создание положительного имиджа страны и государственной власти, в том числе имиджа президента.

А те замечания про три политические ошибки президента Жапарова могут высказать, подчеркиваю, все, кроме Э. Байсалова! Помнится, как-то высказывался в должности вице-премьера про своего тогдашнего руководителя Акылбека Жапарова с критикой, но это ему сошло с рук! Он, когда работал вице-премьером, разве не знал о ситуации в стране?! Но молчал до поры до времени, пока не стал послом в самой "демократичной" стране - США!", - подметила спикер.

Анализируя подтекст этих заявлений, Калдан Эрназарова указывает на возможные политические мотивы и расчеты.

"Видимо, Байсалов решил открыто высказаться, считая, что достиг своего карьерного апогея и уже не будет бóльшего в его жизни. В крайнем случае может перейти к критике власти, путь открыт - он в Америке. Если победит Жапаров, то скажет: я же утверждал, что его позиции были сильны; а проиграет - скажет: да я потому и говорил про все три ошибки, я такой независимый. Крайний вариант для него - обеспечена политэмиграция. Возможно, ему предложили высказаться для снижения рейтинга действующего президента, ведь выборы на носу!

Вдруг вспомнил про общественную дискуссию, но он был в числе тех, кто ратовал против правозащитников и активистов. И он также в числе тех, кто загнал политическую дискуссию до уровня "кухни". На этот раз точно он явно что-то попутал. Его выражения: "Он должен работать для истории. Тотальная поддержка ни к чему, ведь на это уходят колоссальные ресурсы" и прочее - больше попахивают популизмом, нежели чем прагматичной мыслью дипломата", - подчеркнула руководитель фонда.

В завершение эксперт делает вывод о геополитическом подтексте происходящих событий.

"Вовлечение Байсалова в действующую власть руководством страны возможно было стремлением использовать его во внешней политике как человека, жившего на Западе и имевшего там связи, не принимая во внимание его оппозиционные и либеральные взгляды. Не исключено, что и Запад поддержал его карьерный рост во власти в КР. В КР довольно давно бытовало мнение о причастности Байсалова к иностранным спецслужбам в качестве "агента влияния", недаром он возглавлял одну из самых одиозных НПО "За демократию и гражданское общество" и получал гранты Запада.

Позиция президента КР как руководителя страны - участника ЕАЭС и ШОС и стратегического партнера России - вызывает неприязнь коллективного Запада и желание любыми способами не допустить его на новый президентский срок. Возможно, уже сейчас для этих целей подключился посол КР в США Байсалов", - резюмировала Калдан Эрназарова.