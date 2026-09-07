ВИК-2026: прайм-эра Кыргызстана, которую увидел весь мир

VI Всемирные игры кочевников завершились. Несколько дней Кыргызстан жил в другом ритме: тысячи спортсменов, иностранные делегации, ученые, артисты, мастера, десятки площадок и сотни мероприятий. Страна показывала миру себя современной и открытой, но сохранившей связь со своими корнями.

Корреспондент VB.KG с первых дней находилась в центре событий. Уже на открытии в "Бишкек Арене" было понятно, что церемония получилась яркой и зрелищной.

Однако увидеть многие интересные моменты в тот вечер не удалось: пока зрители следили за происходящим на арене, нужно было оперативно передавать информацию в редакцию. И только позже, листая ленту и просматривая кадры с открытия, удалось в полной мере оценить масштаб церемонии.

А дальше Игры переместились на Иссык-Куль, где масштаб уже ощущался не по кадрам, а по количеству людей, мероприятий и площадок. За несколько дней удалось побывать на разных локациях, поговорить с участниками и гостями и увидеть, чем ВИК запомнятся помимо церемоний и соревнований.

Еще до старта было понятно, что Кыргызстан решил сыграть по-крупному. Около 800 мероприятий на восьми площадках, более 500 культурных событий, тысячи участников. По оценке организаторов, культурная программа нынешних Игр выросла в 10-20 раз по сравнению с первыми.

И этот масштаб действительно чувствовался.

ВИК-2026 оказались значительно шире спортивного события. В Кырчыне работали ремесленники, звучала музыка, иностранные делегации представляли свои традиции. Международный фестиваль традиционной музыки собрал представителей 38 стран. В Орноке проходили выставки художников и скульпторов.

Особое место на Играх заняло искусство. Художники и мастера получили возможность показать свои работы огромному количеству людей и напрямую пообщаться с зарубежными гостями. Например, одну из картин молодого кыргызстанского художника, посвященную Аламан улаку, иностранцы приобрели и увезли в Лондон.

Это лишь один из примеров, который удалось увидеть корреспонденту VB.KG. Подобные мероприятия дают местным художникам и мастерам возможность представить свое творчество новой аудитории, в том числе далеко за пределами Кыргызстана.

Игры не ограничились спортом и культурной программой. Отдельное место заняла наука. Международная конференция в Орноке собрала более 160 участников из 28 стран. Ученые обсуждали историю, культуру и наследие кочевых народов, делились исследованиями и разными взглядами на развитие кочевых цивилизаций.

Такой интерес со стороны исследователей еще раз показал, что тема кочевого наследия интересна далеко за пределами Кыргызстана. На несколько дней Игры стали площадкой не только для соревнований и культурного обмена, но и для серьезного научного разговора.

Одной из самых ярких площадок Игр стал Кырчын. Огромный этногородок, юрты, национальные костюмы, музыка, ремесла, игры, кухня - здесь действительно можно было провести целый день и постоянно находить что-то новое. И, пожалуй, именно Кырчын лучше всего передавал дух Всемирных игр кочевников.

Интерес оказался огромным. По официальным данным, если во время предыдущих Игр Кырчын посещали в среднем 30-35 тысяч человек в день, то в этот раз поток приближался к 150 тысячам.

Для Кыргызстана это хороший показатель. Люди ехали семьями, приезжали из разных регионов, площадкой интересовались иностранные гости. Иногда именно количество посетителей лучше любых отчетов показывает, насколько событие оказалось востребованным.

Но такой наплыв одновременно выявил и моменты, которые стоит учесть при проведении следующих крупных мероприятий.

При огромном количестве людей не хватало туалетов, а в некоторых из них возникали проблемы с водой и сливом. Транспортную систему пришлось усиливать уже во время Игр дополнительными автобусами.

Это не отменяет ни красоты Кырчына, ни масштаба проделанной работы. Когда на одну площадку приезжает значительно больше людей, чем прежде, нагрузка на инфраструктуру возрастает в разы. Нынешние Игры как раз показали, какие детали можно предусмотреть лучше в будущем.

Отдельно стоит сказать о ценах. При таком потоке посетителей высокий спрос был ожидаем. Понятно и желание предпринимателей заработать: аренда, доставка продуктов и товаров, работа на удаленной площадке требуют дополнительных расходов.

Тем не менее, еда и некоторые товары стоили достаточно дорого. Например, во время непогоды обычные дождевики продавали по 400-700 сомов.

Для иностранного туриста такие расходы, возможно, покажутся небольшими, но Всемирные игры кочевников - это праздник и для жителей Кыргызстана, многие из которых приезжали в Кырчын семьями. Поездка на целый день предполагает расходы на питание, воду и другие необходимые вещи. Поэтому при проведении мероприятий такого масштаба хотелось бы, чтобы учитывалась и покупательная способность обычных граждан.

В следующий раз этот опыт тоже стоит учесть: заранее рассчитать необходимое количество санитарных объектов, возможности транспорта, условия для торговли и постараться найти баланс между интересами предпринимателей и доступностью цен для посетителей. Тем более нынешние Игры показали, что желающих приехать может оказаться гораздо больше, чем ожидалось.

В целом Кырчын стал хорошей иллюстрацией нынешних Игр: красивый, масштабный, переполненный людьми и очень живой. Он показал, насколько велик интерес к такому формату, и одновременно подсказал, что можно сделать еще лучше при проведении следующих мероприятий подобного уровня.

При этом за всей этой яркой картинкой работала огромная система, которую посетители замечали не всегда. Медицинская помощь потребовалась многим участникам и гостям. Врачи начали работать еще до официального открытия, помощь оказывали в том числе иностранным спортсменам после полученных травм.

Работали сотрудники МВД, водители, волонтеры, службы безопасности, технические специалисты. Их редко видно на эффектных кадрах, но без этой работы невозможно провести мероприятие такого масштаба.

Теперь главный вопрос - что останется после Игр?

Юрты разберут, иностранные делегации разъедутся, музыка стихнет. Но останутся дороги, Центр кочевой цивилизации, произведения искусства, новые знакомства и контакты ученых, художников, музыкантов и мастеров.

Останется и Международный секретариат Всемирных игр кочевников. Его представительства открыты более чем в 60 странах, а координация будущих Игр, независимо от страны их проведения, теперь будет осуществляться из Кыргызстана

Это, пожалуй, одно из наиболее значимых наследий ВИК-2026. Кыргызстан не только остается родиной Всемирных игр кочевников, но и становится центром их дальнейшего международного развития.

Экономический и туристический эффект еще предстоит оценить. Но результат измеряется не только количеством иностранцев, приехавших на несколько дней. Не менее важно, сколько из них захотят вернуться и что они расскажут о Кыргызстане у себя дома. А рассказать им определенно будет о чем.

За эти дни корреспонденту VB.KG не раз приходилось слышать от зарубежных гостей теплые слова о Кыргызстане, его культуре, природе, людях и самих Играх. Кто-то говорил о желании вернуться, кто-то - о возможных будущих проектах. Особенно приятно было слышать высокие оценки в адрес президента страны и организаторов Всемирных игр кочевников.

В такие моменты действительно испытываешь гордость за страну.

Организовать мероприятие такого масштаба непросто. Порой даже встреча нескольких гостей дома требует немало сил, а здесь Кыргызстан принимал тысячи спортсменов и огромное количество гостей из разных стран. Нужно было одновременно обеспечить соревнования, культурную программу, транспорт, безопасность, медицинскую помощь, работу десятков площадок и множество других процессов, которые обычный посетитель даже не замечает.

Поэтому выявленные сложности вряд ли справедливо рассматривать только как повод для критики. Скорее это опыт, который пригодится при организации следующих крупных международных событий. Где-то понадобится больше санитарных объектов, где-то стоит заранее предусмотреть дополнительный транспорт, продумать вопросы торговли и доступности цен.

VI Всемирные игры кочевников показали, что Кыргызстан способен проводить события большого международного масштаба. Национальный спорт собирает переполненные трибуны, культура вызывает искренний интерес у иностранцев, а тема кочевой цивилизации объединяет людей из разных стран.

Не все получилось идеально, и при таком масштабе без сложностей, наверное, невозможно. Но Игры дали главное - повод гордиться своей страной и понимание того, что в следующий раз можно сделать еще лучше.

И если прайм-эра - это время, когда страна показывает, на что способна, то ВИК-2026 стали одним из ее ярких моментов.