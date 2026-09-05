Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 101.20 - 102.15

В Токмоке собирают оборудование для завода инновационных покрытий

447  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане, переживающем масштабный строительный бум, готовят к запуску новое производство. В промышленной зоне Токмока идет монтаж технологической линии по выпуску специализированных покрытий марки "МЕДЕА". Запуск завода запланирован на ноябрь 2026 года.

Кыргызстан сегодня строит с таким размахом, какого страна не видела многие годы. Новые школы и детские сады, больницы, дороги, тоннели и жилые комплексы меняют облик регионов. Но у большого строительства есть и другая сторона: недостаточно построить - необходимо сохранить созданное.

Именно на этом пересечении появляется проект ОАО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий "МедВетСити+"", созданного во исполнение Указа Президента КР от 6 декабря 2024 года №344. Задача центра - развитие инновационной инфраструктуры и выпуск новых видов продукции. Сегодня идея получает материальное воплощение в Токмоке, а запуск линии намечен на ноябрь 2026 года.

От импорта - к собственному производству

На площадке разгружается и устанавливается оборудование. За этим процессом стоит работа инженеров, монтажников и технологов, формирующих будущую производственную систему.

"Для нас принципиально: инновация должна не просто приехать в Кыргызстан в виде готового продукта - здесь должны появляться производство, специалисты и компетенции", - отмечает руководитель ОАО "МедВетСити+" Виктор Евстифеев.

Долгое время страна зависела от импорта материалов. Для будущего завода часть сырья планируется получать из России и Бельгии, но сам технологический процесс и выпуск готового продукта будут осуществляться в Кыргызстане. Меняется сама роль республики: от покупателя готовых решений - к участнику их производства.

"Защита" для больниц и масштабных строек

На площадке в Токмоке планируется выпуск функциональных покрытий "МЕДЕА": антикоррозийных, фасадных и антибактериальных. Они предназначены для защиты поверхностей от внешней среды и устойчивы к частой мойке.

Особое значение такие материалы имеют для здравоохранения. Стены в больницах и роддомах требуют постоянной санитарной обработки. С учетом того, что в 2025 году в Кыргызстане родилось 140,5 тысячи детей, потребность в безопасной отделке объектов только растет.

Кроме того, по данным Нацстаткома, объем строительства в 2025 году вырос на 21,1%, а в первом полугодии 2026-го производство стройматериалов увеличилось более чем на треть. Построенные дороги, тоннели и здания нужно защищать от климатических нагрузок, поэтому долговечность материалов выходит на первый план.

Кадры и новая экономическая философия

Говоря об ускоренном развитии страны, Президент Садыр Жапаров использовал образ "прыжка снежного барса". Настоящий рывок - это не только темпы стройки, но и способность производить материалы, создавать технологии и готовить кадры внутри страны.

Проект в Токмоке создаст 37 рабочих мест. Главный эффект заключается в формировании профессиональной среды: специалисты, которые сегодня собирают линию, завтра будут ее эксплуатировать и модернизировать. При этом, если отечественное покрытие будет конкурентоспособным по цене, его рынок выйдет далеко за пределы государственных объектов - материал сможет использоваться в жилых домах, сельском хозяйстве и частном секторе.

Проект в Токмоке показывает реальный переход от идей к производству. Это и есть практическое воплощение развития экономики, где за каждым объектом стоят отечественные материалы и специалисты.

СПРАВКА: ОАО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий "МедВетСити+"" создано указом Президента КР от 6 декабря 2024 года №344. Руководитель - Виктор Леонидович Евстифеев. Площадь производственной площадки в Токмоке составляет 4,2 тыс. кв. метров. Планируется создание 37 рабочих мест, запуск намечен на ноябрь 2026 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461318
Теги:
строительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  