В Токмоке собирают оборудование для завода инновационных покрытий

В Кыргызстане, переживающем масштабный строительный бум, готовят к запуску новое производство. В промышленной зоне Токмока идет монтаж технологической линии по выпуску специализированных покрытий марки "МЕДЕА". Запуск завода запланирован на ноябрь 2026 года.

Кыргызстан сегодня строит с таким размахом, какого страна не видела многие годы. Новые школы и детские сады, больницы, дороги, тоннели и жилые комплексы меняют облик регионов. Но у большого строительства есть и другая сторона: недостаточно построить - необходимо сохранить созданное.

Именно на этом пересечении появляется проект ОАО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий "МедВетСити+"", созданного во исполнение Указа Президента КР от 6 декабря 2024 года №344. Задача центра - развитие инновационной инфраструктуры и выпуск новых видов продукции. Сегодня идея получает материальное воплощение в Токмоке, а запуск линии намечен на ноябрь 2026 года.

От импорта - к собственному производству

На площадке разгружается и устанавливается оборудование. За этим процессом стоит работа инженеров, монтажников и технологов, формирующих будущую производственную систему.

"Для нас принципиально: инновация должна не просто приехать в Кыргызстан в виде готового продукта - здесь должны появляться производство, специалисты и компетенции", - отмечает руководитель ОАО "МедВетСити+" Виктор Евстифеев.

Долгое время страна зависела от импорта материалов. Для будущего завода часть сырья планируется получать из России и Бельгии, но сам технологический процесс и выпуск готового продукта будут осуществляться в Кыргызстане. Меняется сама роль республики: от покупателя готовых решений - к участнику их производства.

"Защита" для больниц и масштабных строек

На площадке в Токмоке планируется выпуск функциональных покрытий "МЕДЕА": антикоррозийных, фасадных и антибактериальных. Они предназначены для защиты поверхностей от внешней среды и устойчивы к частой мойке.

Особое значение такие материалы имеют для здравоохранения. Стены в больницах и роддомах требуют постоянной санитарной обработки. С учетом того, что в 2025 году в Кыргызстане родилось 140,5 тысячи детей, потребность в безопасной отделке объектов только растет.

Кроме того, по данным Нацстаткома, объем строительства в 2025 году вырос на 21,1%, а в первом полугодии 2026-го производство стройматериалов увеличилось более чем на треть. Построенные дороги, тоннели и здания нужно защищать от климатических нагрузок, поэтому долговечность материалов выходит на первый план.

Кадры и новая экономическая философия

Говоря об ускоренном развитии страны, Президент Садыр Жапаров использовал образ "прыжка снежного барса". Настоящий рывок - это не только темпы стройки, но и способность производить материалы, создавать технологии и готовить кадры внутри страны.

Проект в Токмоке создаст 37 рабочих мест. Главный эффект заключается в формировании профессиональной среды: специалисты, которые сегодня собирают линию, завтра будут ее эксплуатировать и модернизировать. При этом, если отечественное покрытие будет конкурентоспособным по цене, его рынок выйдет далеко за пределы государственных объектов - материал сможет использоваться в жилых домах, сельском хозяйстве и частном секторе.

Проект в Токмоке показывает реальный переход от идей к производству. Это и есть практическое воплощение развития экономики, где за каждым объектом стоят отечественные материалы и специалисты.

СПРАВКА: ОАО "Центр разработки и внедрения инновационных технологий "МедВетСити+"" создано указом Президента КР от 6 декабря 2024 года №344. Руководитель - Виктор Леонидович Евстифеев. Площадь производственной площадки в Токмоке составляет 4,2 тыс. кв. метров. Планируется создание 37 рабочих мест, запуск намечен на ноябрь 2026 года.