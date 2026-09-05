Кыргызстан и Австралия будут совместно развивать футбол

Руководство Кыргызского футбольного союза (КФС) встретилось с делегацией Федерации футбола Австралии, прибывшей в Кыргызстан с рабочим визитом.

Во встрече приняли участие первый вице-президент КФС Нурдин Букуев, генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков и представители Кыргызской ассоциации женского футбола.

Австралийскую делегацию представляли менеджер по международным партнёрствам Том Энгельхардт, а также бывшие игроки национальной сборной Австралии Трэвис Додд и Джема Саймон.

Визит австралийской стороны был организован совместно с посольством Австралии в Москве и приурочен к открытию VI Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.

Одной из главных целей визита стало использование футбола как инструмента для укрепления связей между Австралией и странами Центральной Азии, а также для развития культурного обмена.

Особое значение имело участие в делегации представителей коренных народов Австралии. Их присутствие позволило провести параллель между культурным наследием кочевых цивилизаций Центральной Азии и традициями коренных жителей Австралии, создав культурный мост между регионами.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы взаимодействия, развитие партнёрских отношений и направление совместных проектов.

В КФС отметили важность международного сотрудничества для развития отечественного футбола, в том числе женского.

Визит австралийской делегации стал частью спортивного и культурного обмена в рамках VI Всемирных игр кочевников и открыл новые возможности для укрепления связей между Кыргызстаном и Австралией.