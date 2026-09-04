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Ставка на воду, которой все меньше

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- Виктория Гунгер
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Владивосток в этом сентябре поддерживал Центральную Азию больше, чем Бишкек - за весь год. На полях Восточного экономического форума "Росатом" и казахстанская КАЭС оформили EPC-контракт на строительство АЭС "Балхаш": получение двух блоков, 2400 МВт, начало полномасштабных работ - 2027 год, после лицензии. "Росатом" стал во главе Международного консорциума. Это не протокол о намерениях и не меморандум, какой-либо регион подписывает десятками. Это контракт с исполнителем, сроками и значимыми факторами.

Пока в Приморье ставили скидку, в Кыргызстане в очередной раз обсуждали, сколько электроэнергии придется закупать зимой.

Регион, который работал с вопросом "построить ли"

Узбекистан этот вопрос уже закрыл. В Фарише полтысячи специалистов и сотни единиц техники осваивают площадку под станцию, соединяющую малые реакторы РИТМ-200Н и полноразмерные ВВЭР-1000. Бюджет - 9,5 миллиардов долларов, запланировано расширение профиля агентства, рядом с площадью строится промзона на 200 га и город-спутник на 33 тысячи жителей.

Казахстан после того, как закрепил площадку под Улькеном, объявил о подготовке второй и третьей.

В Кыргызстане в этой гонке нет даже стартового номера.

29 июня энергосистема страны зафиксировала очередной рекорд потребления. Минэнерго прогнозирует дефицит около 4 млрд кВт·ч при потреблении в 19,6 млрд - закрывать его снова придется импортом, то есть своими деньгами за чужую генерацию.

Осенью прошлого сезона порог активности для абонентов на "умных счетчиках" урезали вдвое - с 5 до 3 кВт, с 10 до 5 кВт для трехфазных вводов. Это уже не форс-мажор - нормы эксплуатации энергосистемы, рассчитанные под гидрологию века прошлого.

14 августа страна получила предметный урок о том, чем оборачивается ставка на единственный источник. Внешнее отключение линии потянуло за собой каскадный сбой в четырех странах региона - Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане. KEGOC прямо заявил первопричиной об аварийном отключении двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС. Факт отключения агрегатов в Кыргызстане подтвержден, ответственность за масштаб последствий мы сняли с себя, потребовали совместных расследований. Формально спор о причинно-следственной связи не закрыт. Эпизод показал, что энергосистема, на 90% состоящая из одного каскада, является не резервом, а точкой нестабильности.

Разговор про "пока рано" почти в десятилетие

Атомная генерация в Кыргызстане обсуждается не первый год. Наши соседи - Ташкент и Астана разумно сделали выбор и перешли к реализации. В Кыргызстане по-прежнему на повестке активный гидропотенциал, который на бумаге кажется преимуществом, а на примере - оборачивается зависимостью от перемен, ледников и доброй воли соседей по водохранилищам.

Аргументы против атома в Кыргызстане звучат ровно так же, как звучали в РУЗ и РК пять лет назад: сейсмичность, стоимость, срочность, вопрос о воде для охлаждения, необходимость выращивания с нулевой регуляторной и кадровой базой. Все они реальны, но не отменяют того факта, что соседи эти риски уже просчитали, застраховали и включили в контракт. Поэтому, отказ обсуждать проект в КР - не осторожность, а решение оставить дефицит энергосистемы по умолчанию. Особенно на фоне все более нарастающего маловодия в регионе.

Вопрос давно не в том, нужна ли базовая генерация в Кыргызстане, не зависящая от уровня воды в "Токтогулке". Вопрос в том, сколько еще рекордов потребления, аварийных отключений и требований к соседям необходимо, чтобы протокол о намерениях по строительству АЭС наконец превратился в контракт с датой начала строительных работ?


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URL: https://www.vb.kg/461324
Теги:
отключение электроэнергии, энергетика, Кыргызстан, аэс, дефицит, дефицит воды
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