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Сегодня в Кырчыне завершится культурная программа Игр кочевников

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5 сентября завершается официальная культурная программа этногородка "Вселенная кочевников" в урочище Кырчын, проходящая в рамках VI Всемирных игр кочевников. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

В связи с завершением культурной программы 6 сентября в этногородке объявлен санитарный день. Территория будет закрыта для посетителей для проведения необходимых санитарных и технических работ.

С 7 по 10 сентября этногородок вновь откроется для посетителей и продолжит работу в штатном режиме.

Бесплатные шаттл-басы, запущенные в рамках VI Всемирных игр кочевников для перевозки посетителей до урочища Кырчын, будут курсировать до 5 сентября включительно.

С 7 сентября бесплатные шаттл-басы курсировать не будут. Посетители смогут самостоятельно добраться до этногородка на личном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/461335
Теги:
Иссык-Кульская область, Всемирные игры кочевников
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