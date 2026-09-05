"Заберем в Голливуд". Гости высоко оценили Алтынбека Максутова

Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Ассоль Молдокматова выступила с инициативой присвоить Наталии Аринбасаровой звание народной артистки Кыргызстана, а также представить к награде главного режиссера VI Всемирных игр кочевников Алтынбека Максутова. Об этом она заявила во время пресс-конференции с участием зарубежных представителей киноиндустрии.

Говоря об Аринбасаровой, Молдокматова напомнила о роли Алтынай в фильме "Первый учитель", снятом по одноименной повести Чингиза Айтматова.

В 1966 году за эту работу Аринбасарова получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

"Это очень серьезное достижение и очень серьезная визитная карточка в мировом пространстве", - сказала Молдокматова.

По ее мнению, вклад актрисы в кинематограф дает основания рассмотреть вопрос о присвоении ей звания народной артистки Кыргызской Республики. Молдокматова выразила надежду, что эту инициативу поддержат на государственном уровне.

Отдельно она остановилась на работе Алтынбека Максутова, который выступил главным режиссером VI Всемирных игр кочевников.

По словам Молдокматовой, приехавшие в Кыргызстан представители Голливуда высоко оценили его работу и предложили пригласить режиссера в Голливуд.

"Они говорят: "У нас предложение, давайте Алтынбека Максутова к себе в Голливуд заберем". Потому что крутой режиссер, который за два месяца может создать такой масштаб", - рассказала Молдокматова.

Она также сообщила, что режиссер Эрик Ялгашев выступил с инициативой представить Максутова к награде за режиссуру и авторскую работу.

"Когда приезжают из Голливуда и говорят: "Это человек мира, это гражданин мира, это очень крутой специалист", тогда внутри страны начинают оценивать по достоинству", - отметила она.

Молдокматова призвала представителей СМИ поддерживать зарубежных гостей, приехавших на Всемирные игры кочевников, и рассказала о теплых впечатлениях голливудской актрисы Бай Лин от Кыргызстана.

В завершение она поблагодарила президента Садыра Жапарова и Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана за организацию VI Всемирных игр кочевников. По ее словам, Игры стали международной площадкой, которая привлекает внимание к Кыргызстану, его культуре и традициям.