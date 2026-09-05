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Голливудская звезда рассказала, почему хочет вернуться в Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Американская актриса Бай Лин поделилась впечатлениями от Кыргызстана во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, особое впечатление на нее произвели культура страны, национальная музыка, природа и отношение местных жителей.

"Эта культура глубоко меня тронула. Я никогда прежде не видела настолько впечатляющего, по-настоящему эпического представления. Здесь чувствуется богатство не только языка и культуры, но и особая связь между людьми", - сказала Бай Лин.

Актриса также рассказала, что во время поездки успела познакомиться с природой Кыргызстана и искупаться в озере, несмотря на холодную воду.

Отдельно Бай Лин отметила теплое отношение местных жителей. По ее словам, к ней подходят дети и взрослые просят сфотографироваться и узнают ее по фильмам.

"Я действительно чувствую себя здесь как дома. Мне нравится кухня, культура, но особенно меня трогают теплота и любовь людей. Я чувствую, будто все они - мои братья и сестры", - отметила актриса.

Бай Лин добавила, что хотела бы вновь приехать в Кыргызстан, а в будущем рассматривает возможность снять здесь фильм.

"В этой земле есть что-то волшебное, словно прикосновение Бога. Здесь невероятно красиво. Я благодарна за всю эту красоту и увезу ее с собой", - заключила она.


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URL: https://www.vb.kg/461343
Теги:
кино, Китай, США, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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