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Бактыгуль Каламбекова: ШОС в Бишкеке показал, как меняется мировой порядок

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- Нина Ничипорова
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В Бишкеке завершилось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, приуроченное к 25-летию объединения. "Юбилейный саммит ШОС вывел дипломатическое влияние Кыргызстана на принципиально новый уровень. Успешное председательство, ознаменованное созданием инновационных форматов диалога и механизмов взаимодействия, превращает саммит из протокольного мероприятия в мощный инструмент долгосрочного геополитического позиционирования страны", - поделилась своим мнением в интервью VB.KG Бактыгуль Каламбекова, заведующая отделом государственного, муниципального управления и экспертиз Института государства и права НАН КР при Президенте КР, к.э.н., профессор.

Бактыгуль Рысбаевна, что можно назвать главным событием ШОС?

- На мой взгляд, главное событие - не отдельный документ, а сам характер юбилейного Бишкекского саммита. За истекшие 25 лет ШОС прошла путь от механизма региональной безопасности до крупной площадки политического, экономического, научно-технологического и гуманитарного сотрудничества.

Сегодня в центре внимания уже не только вопросы безопасности. Это технологии, транспорт, энергетика, цифровизация, наука, образование. В частности, наука - это не только развитие, но и ресурс суверенитета и экономической безопасности государства. В эпоху цифровизации, больших данных и искусственного интеллекта фундаментальная наука превращается в стратегический ресурс государства, а Академия наук – в интеллектуальный коммуникационный центр с развитой диалоговой функцией.

Поэтому я считаю особенно важным, что Кыргызстан продвигал инициативу о создании Диалоговой платформы руководителей национальных академий наук и ведущих фундаментальных научных организаций государств ШОС. Основной целью инициативы является консолидация научного, аналитического и экспертного потенциала академических и исследовательских структур для выработки практических предложений и долгосрочных стратегических подходов в реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года. Она нашла свое отражение в итоговом документе саммита - Бишкекской Декларации двадцатипятилетия ШОС.

Можно ли сказать, что саммит ШОС в Бишкеке стал центром мировой политики?

- Скорее всего, одним из центров мировой политики. Сегодня невозможно рассматривать международную политику только через отношения отдельных государств или традиционных западных институтов. Мир становится более сложным и многополярным. На саммите же в Бишкеке встретились лидеры государств, которые играют значительную роль в современной мировой политике и экономике.

Но значение саммита не только в масштабе участников. Он проходил на фоне серьезной перестройки международной системы - меняются торговые связи, транспортные маршруты, технологические цепочки, формируются новые центры экономического развития.

И в этом контексте ШОС представляет собой очень значимую площадку, поскольку объединяет государства с различными политическими системами, экономическими интересами и внешнеполитическими позициями. Поэтому особое значение имеет сам факт того, что лидеры таких государств собрались именно в Бишкеке.

Юбилейный саммит ШОС вывел дипломатическое влияние Кыргызстана на принципиально новый уровень. Успешное председательство, ознаменованное созданием инновационных форматов диалога и механизмов взаимодействия, превращает саммит из протокольного мероприятия в мощный инструмент долгосрочного геополитического позиционирования страны. Бишкек действительно оказался не просто местом проведения саммита, а площадкой, где обсуждались вопросы, выходящие далеко за пределы региона. Более того, председательство оценивается не только по тому, насколько успешно прошел саммит. Гораздо важнее его долгосрочное наследие, а именно: какие инициативы Кыргызстана будут работать еще через пять или десять лет.

Есть мнение, что страны ШОС слишком мягко относятся к агрессии США и Израиля против Ирана и к санкционному давлению Запада. Ваше мнение?

- Здесь важно понимать специфику ШОС. Это не военный блок и не организация, предполагающая единый военно-политический ответ всех ее членов. В ШОС состоят государства, которые имеют разные внешнеполитические интересы и собственные позиции по международным проблемам. Поэтому ожидать от ШОС поведения военного альянса и измерять эффективность организации степенью жесткости ее риторики, было бы неправильно.

Гораздо важнее другое: способна ли организация формировать общие правила поведения и защищать фундаментальные принципы международного права.

И именно по принципиальным вопросам международного права позиция была обозначена достаточно ясно: недопустимость нарушения суверенитета и территориальной целостности государств, неприятие военной эскалации, необходимость политико-дипломатического урегулирования.

Что касается санкций, то проблема значительно шире политического противостояния. Санкции влияют на торговлю, финансы, логистику, технологии и научное сотрудничество.

Поэтому стратегический ответ, на мой взгляд, заключается не только в политической критике санкционного давления, но и в укреплении собственной экономической и технологической устойчивости.

Необходимо создавать собственные устойчивые механизмы экономического сотрудничества - развивать транспортные коридоры, взаимную торговлю, научно-технологические связи, финансовые инструменты, расчеты в национальных валютах, совместные исследовательские проекты. Именно это может значительно снизить уязвимость государств.

И суть не в "слишком мягкой" позиции стран ШОС. Скорее, они выбирают другой инструмент - не конфронтацию как самоцель, а создание такой системы взаимодействия, при которой внешнее давление постепенно теряет способность определять развитие государств. На мой взгляд, это значительно более сложная и долгосрочная стратегия.

Профессор, что в таком случае означает Бишкекский саммит именно для Кыргызстана?

- Крупные международные саммиты - это один из самых эффективных инструментов для укрепления дипломатического влияния, особенно для развивающихся стран и государств среднего масштаба. Бишкекский саммит открыл нашей стране возможность показать себя не только как участника международных процессов, но и как государство, способное предлагать собственную повестку. В случае, если инициативы кыргызской стороны - прежде всего в сфере науки, образования, технологий и диалога - будут развиваться и после окончания председательства, тогда можно будет говорить о настоящем стратегическом результате.

Обычно успех председательства определяется не количеством проведенных мероприятий, а тем, что останется после них.


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URL: https://www.vb.kg/461317
Теги:
наука, саммит, стратегия развития, Кыргызстан, санкции, ШОС
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