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Глава Минздрава рассказал о числе обращений к медикам во время ВИК

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- Назгуль Абдыразакова
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Во время проведения VI Всемирных игр кочевников за медицинской помощью на площадках Игр обратились 1 342 человека. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Дамирбек Осмонов.

По его словам, медицинское обеспечение Игр организовано в усиленном режиме на всех площадках в Иссык-Кульской области. Для оказания помощи участникам и гостям задействованы 340 медицинских работников.

"На сегодняшний день, по оперативным данным, зарегистрировано 1 342 обращения, из них 135 - от иностранных граждан. Зафиксировано 229 травм. Тяжелых и экстренных случаев было 81, госпитализированы 54 человека", - сообщил министр.

Отдельно Дамирбек Осмонов привел данные по центру общеврачебной практики Чолпон-Аты, который в период проведения Игр работает как дежурное медицинское учреждение. Эта статистика учитывается отдельно от обращений непосредственно на площадках ВИК.

По словам министра, с 27 августа в ЦОВП Чолпон-Аты обратились около 2 тыс. человек. Примерно половину из них составили приезжие, гости и участники Всемирных игр кочевников. Около 200 обратившихся были госпитализированы.

Министр добавил, что медицинские организации Иссык-Кульской области в период проведения Игр работают круглосуточно.

"Все клиники Иссык-Кульской области работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится под контролем Министерства здравоохранения", - сказал Дамирбек Осмонов.


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URL: https://www.vb.kg/461339
Теги:
Минздрав, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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