Сергей Худолеев: Хочу показать кыргызский колорит всему миру

На выставке Сказания гор, которая проходит в селе Орнок в рамках культурной программы VI Всемирных игр кочевников, представлена работа 27-летнего художника Сергея Худолеева. Большое полотно он посвятил традиционной кыргызской национальной игре Аламан улак, однако за динамичным сюжетом национальной игры автор заложил более глубокий смысл – внутреннюю борьбу человека.

По словам художника, интерес к этой теме появился несколько лет назад после поездки в Нарын, где ему удалось увидеть Аламан улак своими глазами.

"Я съездил в Нарын и увидел там Аламан улак. Это меня очень вдохновило. Потом начал смотреть разные видеоматериалы, фотографии, собирать интересные силуэты, образы, делать эскизы. Было много поисков, пока я не пришел именно к этой композиции", – рассказал Сергей Худолеев.

Само полотно художник написал примерно за месяц. Но работе предшествовали несколько лет поисков: он собирал материал, экспериментировал с композицией и создавал небольшие версии будущей картины.

При этом Аламан улак для автора – не просто зрелищная национальная игра, которую можно перенести на холст.

"В картине много наших традиционных ценностей. Основная философия заключается в том, что борьба идет не только снаружи, но и внутри человека. Мне хотелось передать именно эту внутреннюю борьбу", – пояснил художник.

На основной выставке представлена одна большая работа Худолеева. Еще несколько его этюдов вошли в малую передвижную экспозицию.

Сергей Худолеев родом из села Садовое Чуйской области, расположенного недалеко от Беловодского. Сейчас он преподает рисование детям в частной школе. Там же у художника есть мастерская, где после основной работы он занимается собственными проектами.

Сейчас в его коллекции осталось около 30 картин. Многие другие произведения уже нашли своих владельцев, в том числе за пределами Кыргызстана. Сам художник пока не участвовал в зарубежных выставках, однако его работы уже покупают иностранцы.

Одну из таких картин приобрели непосредственно во время проведения Всемирных игр кочевников. Работа, как и представленное на выставке большое полотно, была посвящена Аламан улаку.

"Вчера я продал одну работу иностранцам, они забрали ее в Лондон. Им очень понравилась моя техника. Они собираются снова приехать и посмотреть уже мою студию в Бишкеке", – рассказал Худолеев.

В творчестве Сергей работает сразу в нескольких направлениях. Ему близки историческая, батальная и портретная живопись, национальные композиции. В последнее время художник также экспериментирует с более сложными абстрактными формами.

Среди мастеров, оказавших влияние на его художественное восприятие, Худолеев называет Семена Чуйкова, Гапара Айтиева и Сатара Айтиева. Близко ему и творчество художников-передвижников.

Большой персональной выставки у Сергея пока не было. Проходили лишь небольшие камерные экспозиции. Сейчас художник хочет сосредоточиться на создании крупных полотен, чтобы через несколько лет представить полноценную персональную выставку.

"Я планирую сделать большую персональную выставку примерно через три-четыре года. Хочу собрать именно большие картины", – рассказал он.

При этом главная цель молодого художника значительно шире собственной выставки. Сергей Худолеев хочет через современную живопись показать национальный колорит Кыргызстана зарубежной аудитории.

"В планах взять именно местный колорит Кыргызстана и вывести его на международную арену. Хочется создать что-то подобное тому, что в советское время называли кыргызским чудом, чтобы Кыргызстан гремел на весь мир", – говорит художник.

Всемирные игры кочевников, по его мнению, дают творческим людям дополнительную возможность заявить о себе и одновременно познакомить зарубежных гостей с культурой страны.

"Для Кыргызстана это возможность познакомить мир с нашими традициями. Такие мероприятия создают платформу для обмена между разными странами, людьми, мнениями и взглядами", – отметил художник.