Ректор Догдурбек Чонтоев выступил на конференции в рамках ВИК

3 сентября 2026 года в Центре кочевой цивилизации имени Курманжан Датки (село Орнок, Иссык-Кульская область) состоялась международная научная конференция "Кочевая цивилизация: наследие, парадигма и будущее". В качестве международного эксперта в работе форума принял участие ректор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор географических наук, профессор Догдурбек Чонтоев.

Мероприятие, организованное в рамках VI Всемирных игр кочевников, было посвящено обсуждению места и роли кочевников в мировой цивилизации, их культурного наследия, вопросов устойчивого развития в условиях изменения климата и цифровизации, политико-правовых систем, археологических открытий, этноспорта, а также культурного достояния тюркского мира.

Официальную часть научной встречи открыл Государственный секретарь Кыргызской Республики Арслан Койчиев. С приветственными речами к участникам обратились Генеральный секретарь международной организации ТЮРКСОЙ Султан Раев, директор Международного информационного и сетевого центра нематериального культурного наследия в Азиатско-Тихоокеанском регионе под эгидой ЮНЕСКО (ICHCAP) Ким Доксун и ректор КНУ Догдурбек Чонтоев. Модератором заседания выступила Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова.

В рамках программы прошли тематические сессии с участием зарубежных и отечественных экспертов, а дискуссии развернулись на 8 секционных площадках.

Для гостей и участников конференции также подготовили культурную программу: книжную выставку, экскурсии по музею и символическую церемонию поднятия тундюка (основа купола юрты), олицетворяющую дружбу и единство народов.