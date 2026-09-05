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Оскароносный продюсер поделился впечатлениями от VI ВИК

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- Назгуль Абдыразакова
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Польский кинопродюсер Збигнев Жмудский, приглашенный гость VI Всемирных игр кочевников, рассказал о давней мечте побывать в Кыргызстане и поделился впечатлениями от масштаба Игр. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции.

По словам Жмудского, впервые Кыргызстан заинтересовал его еще в детстве, когда он рассматривал географические карты.

"Когда я был маленьким ребенком, я очень любил путешествовать пальцем по карте. Однажды я увидел Кыргызстан и огромное озеро, расположенное высоко в горах. С того момента у меня появилась мечта увидеть его своими глазами", - рассказал он.

Вторым знакомством с Кыргызстаном для него стали произведения Чингиза Айтматова. По словам кинопродюсера, книги писателя позволили ему больше узнать о стране, ее людях и происходивших в ней переменах.

Особое впечатление на Жмудского произвели VI Всемирные игры кочевников. Он отметил масштаб мероприятия и уровень его организации.

"Я очень впечатлен масштабом и организацией Всемирных игр кочевников. Это действительно большое событие", - сказал он.

Жмудский также обратил внимание на то, как быстро была создана инфраструктура одной из площадок Игр. Он сравнил эту работу с собственным опытом в кинопроизводстве.

"Я поражен тем, что такое большое пространство удалось создать всего за два месяца. Когда мы работали над фильмом "Петя и волк", декорации, которые были намного меньше, мы строили около четырех месяцев", - рассказал продюсер.

Он напомнил, что "Петя и волк" впоследствии получил премию "Оскар".

Жмудский также выразил удовлетворение тем, что в Играх принимают участие представители Польши. По его словам, на соревнования приехала польская команда лучников.


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URL: https://www.vb.kg/461340
Теги:
кино, Польша, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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