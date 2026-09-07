В Бишкек на международном поезде прибыли более 70 туристов

В Бишкек 6 сентября прибыл международный туристический поезд немецкой компании Lernidee Erlebnisreisen GmbH. На нем в Кыргызстан приехали более 70 туристов из стран Западной Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

На железнодорожном вокзале для иностранных гостей организовали торжественную встречу и выставку народных ремесел. Туристам представили шырдаки, изделия из войлока, предметы национального быта и другие элементы кыргызской культуры.

После встречи гости отправились на обзорную экскурсию по Бишкеку, в рамках которой познакомились с достопримечательностями, историей и архитектурой столицы.

Туристический поезд состоит из 11 комфортабельных вагонов.

В "Кыргыз темир жолу" отметили, что предприятие обеспечивает движение поезда по графику, а также необходимые условия для безопасного пребывания иностранных туристов в Кыргызстане.