Аскат Алагозов раскрыл полную стоимость строительства "Бишкек-Арены"

Стоимость строительства стадиона "Бишкек-Арена" составила 386 млн долларов. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

По его словам, ранее распространявшаяся информация о том, что стадион построили за 60 млн долларов, не соответствует действительности. Такая сумма обсуждалась на первоначальном этапе, когда планировалось строительство стадиона вместимостью 30–35 тыс. зрителей.

Алагозов сообщил, что впоследствии президент Садыр Жапаров поручил полностью изменить первоначальный проект. Стадион решили выполнить в форме кыргызской юрты и предусмотреть внутри коммерческую инфраструктуру, чтобы в дальнейшем объект мог самостоятельно приносить доход и его содержание не ложилось на государственный бюджет.

В результате общая площадь строительства составила 194 тыс. 248 квадратных метров, а вместимость стадиона увеличили до 51 тыс. 252 зрителей. Высота сооружения составляет 70 метров, диаметр - 280 метров. Стадион имеет восемь этажей.

В комплексе также предусмотрен торговый центр площадью 35 тыс. 916 квадратных метров. В нем расположены 48 магазинов, супермаркет, 18 торговых киосков, 23 ресторана, 11 кафе и четыре кинозала. Кроме того, предусмотрены детская игровая площадка, спортивный зал и террасы общей площадью 5 тыс. 87 квадратных метров.

По словам Алагозова, одной из причин увеличения вместимости стали требования для проведения крупных международных футбольных соревнований. Ранее Кыргызский футбольный союз сообщал, что проект был скорректирован в соответствии с требованиями Азиатской футбольной конфедерации: стадион для проведения церемонии открытия, стартового матча и финала Кубка Азии должен вмещать не менее 50 тыс. зрителей.

Алагозов также привел стоимость строительства ряда крупных стадионов в других странах. В частности, Allegiant Stadium в США обошелся в 1,9 млрд долларов, Tottenham Hotspur Stadium в Англии - в 1,33 млрд долларов, Национальный стадион Сингапура - в 1,31 млрд долларов.

По его словам, на стоимость подобных объектов влияют цены на металл и бетон, логистика, рабочая сила, инженерные системы, коммерческие зоны и инфляция. В Кыргызстане, как отметил пресс-секретарь, дополнительно учитываются сейсмостойкость, снеговые нагрузки, зимние температуры и необходимость систем отопления.

При этом строительство "Бишкек-Арены" будет проверено специальной комиссией с участием представителей Счетной палаты и других государственных органов. Она должна установить, полностью ли использованы предусмотренные строительные материалы и выплачена заработная плата, а также проверить расходование денежных средств.

Результаты проверки, по словам Алагозова, будут обнародованы.