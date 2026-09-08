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Алмаз Айылчиев назначен и. о. министра юстиции Кыргызстана

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Алмаз Айылчиев назначен исполняющим обязанности министра юстиции Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра юстиции.

Ранее Алмаз Айылчиев занимал должность заведующего отделом правового обеспечения - заместителя начальника управления правового

обеспечения президента и кабинета министров Администрации президента.

До него Министерство юстиции возглавлял Аяз Баетов, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу.


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URL: https://www.vb.kg/461398
Теги:
Министерство юстиции, назначение, президент, Кыргызстан
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