Алмаз Айылчиев назначен и. о. министра юстиции Кыргызстана

Алмаз Айылчиев назначен исполняющим обязанности министра юстиции Кыргызстана. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Его кандидатура внесена на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра юстиции.

Ранее Алмаз Айылчиев занимал должность заведующего отделом правового обеспечения - заместителя начальника управления правового

обеспечения президента и кабинета министров Администрации президента.

До него Министерство юстиции возглавлял Аяз Баетов, освобожденный от должности в связи с переходом на другую работу.