Кыргызстан предложил создать в Бишкеке глобальный центр по климату гор

Кыргызстан предложил создать в Бишкеке Глобальный центр климатической устойчивости горных регионов. Инициатива была представлена на Саммите по климатическому финансированию в Стамбуле, сообщает пресс-служба президента КР.

Саммит "От видения COP31 к финансированию климатических действий" прошел в Стамбульском финансовом центре. Кыргызстан на встрече представляла делегация во главе со специальным представителем президента по горной повестке Динарой Кемеловой, которая также председательствует в Горной группе в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

На заседаниях, посвященных реализации климатических обязательств, кыргызстанская сторона призвала увеличить объем международного климатического финансирования для развивающихся стран. Особое внимание было уделено средствам на адаптацию и повышение устойчивости регионов, наиболее уязвимых к изменению климата.

Одной из ключевых тем стала ситуация в горных районах. Таяние ледников, изменение водного баланса и рост риска природных катастроф напрямую затрагивают население горных регионов и требуют международных решений.

Динара Кемелова отметила разрушительные последствия наводнений в горных районах Непала и Китая и призвала международное сообщество активизировать меры по реагированию на климатические угрозы.

Кыргызстан обозначил несколько приоритетных направлений:

развитие систем раннего предупреждения о природных угрозах; расширение доступа развивающихся стран к международному климатическому финансированию; использование механизмов обмена государственного долга на инвестиции в зеленые проекты и климатическую адаптацию; усиление международного сотрудничества по защите горных экосистем.

Бишкек может стать международной площадкой

В рамках саммита Кыргызстан представил инициативу по созданию Глобального центра климатической устойчивости горных регионов со штаб-квартирой в Бишкеке.

Предполагается, что центр может стать международной площадкой для обмена знаниями и опытом, разработки решений по адаптации горных регионов к изменению климата, а также привлечения финансирования для соответствующих проектов.

Инициатива соответствует продвижению Кыргызстаном международной горной повестки и может усилить роль страны в формировании глобальной климатической политики в отношении горных государств и регионов.

На полях саммита кыргызстанская делегация провела встречи с представителями Турции, Австралии, Азербайджана, Бразилии, Франции, Адаптационного фонда, ПРООН, GIZ и других международных организаций.

Стороны обсудили продвижение горной повестки, подготовку к Глобальному горному саммиту "Бишкек+25", а также возможности финансирования климатических и экологических проектов в Кыргызстане.

В работе саммита приняли участие представители правительств, международных финансовых институтов, банковского сектора, агентств развития и частного бизнеса.