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Садыр Жапаров призвал не превращать разногласия во вражду

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Президент Садыр Жапаров призвал граждан сохранять единство и не допускать, чтобы различия во взглядах становились причиной вражды и раскола общества. Об этом он заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства подчеркнул, что мир, единство народа и стабильность являются главным богатством Кыргызстана. Он напомнил о периодах политического противостояния и общественного раскола в истории страны и призвал извлекать из них уроки.

По словам президента, наличие разных мнений по вопросам земли, языка, экономики, социальной сферы, истории и культуры является естественной частью общественной жизни.

"Но никто не имеет права превращать разногласия во вражду, дискуссии в противостояние, а различные вопросы - в инструмент раскола общества!" - подчеркнул Жапаров.

Отдельно президент обратился к депутатам, общественным деятелям, экспертам, журналистам и блогерам. Он напомнил об ответственности за публичные заявления и призвал не использовать чувствительные для общества темы для получения политических очков и разжигания противостояния между гражданами.

Жапаров также обратился к пользователям социальных сетей с призывом проверять информацию перед ее распространением и учитывать возможные последствия публикаций.

"Давайте объединимся всем обществом и вместе, сообща, в единстве будем строить новый Кыргызстан", - заключил президент.


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URL: https://www.vb.kg/461432
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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