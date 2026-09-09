По ком звонит королевский шут?

Яркий индикатор приближающихся президентских выборов – активизация околополитических фигур, от которых мало что зависит, но которые считают себя политиками или политологами экстра-класса и якобы со знанием дела рассуждают о ситуации. Иногда к ним присоединяются и довольно заметные личности.

Скандально известный российский африканист и политтехнолог Виктор Васильев (Луковенко), депортированный из Кыргызстана (а мог бы надолго присесть – было за что), с упорством, достойным лучшего применения, продолжает обижаться на пнувшее его государство. Издалека вангует Садыру Жапарову скорейшее свержение, прозрачно намекая на своё могущественное влияние, которым действующий президент Кыргызстана, увы, не воспользовался. Послушать-почитать африканиста-преступника Васильева – получается, что политическая судьба Жапарова висит на волоске, и только он, Васильев, мог бы выправить ситуацию… Но его с позором выгнали.

Ладно, Васильев хотя бы не наш. Заезжий молодец, перепутавший Кыргызстан с хорошо известной ему Африкой. Но с подобными выступлениями на сцену вылезли и взращённые на кыргызской земле персоны.

Таким же великим и ужасным, выдающимся деятелем, от которого зависит существование самой Кыргызской Республики, возомнил себя не тем будь помянутый Тенгиз Болтурук… Он, впрочем, тоже не стопроцентно "наш", только наполовину. Другая половина – канадская. Интересно было бы послушать его концерты перед канадской публикой: там он тоже, надо полагать, рассказывает о своей миссии по спасению Канады?

Кто такой Тенгиз Болтурук? Почему он оживился именно сейчас, когда главный пункт повестки дня – предстоящие выборы главы кыргызского государства? Он, собственно, - бывший. Бывший внешний управляющий ЗАО "Кумтор Голд Компани", бывший руководитель национального холдинга "Наследие великих кочевников". Отстранённый от кумторовской должности и задержанный по подозрению в финансовых махинациях, далее приговорённый к штрафу за нарушение порядка проведения госзакупок и покинувший Кыргызстан аж до недавнего времени. Сейчас, на излёте лета 2026-го, Болтурук посчитал необходимым дать многочасовую онлайн пресс-конференцию и "просветить" кыргызстанцев относительно дел на Кумторе (да и вообще в республике).

Если понимать Болтурука буквально и верить ему на слово, без него загнётся и золоторудное месторождение, и вслед за ним – Кыргызстан. Ибо только он, Тенгиз Болтурук, приложил руку к национализации "Кумтора", только он потом удерживал его на плаву и только он – самый грамотный, компетентный и честный (и самый недооценённый) кыргызский политик.

На слово, к огорчению Болтурука, никто в Кыргызстане сейчас никому не верит. Верят конкретным делам, поступкам и реальным позитивным переменам. Которые случились не благодаря активности Тенгиза Аяпберген уулу, а скорее вопреки. Национализация "Кумтора" - политическая воля государства (и в первую очередь президента Садыра Жапарова); без Болтурука компания успешно работает – лучше, чем при нём; да и государство явно не разваливается. И о Болтуруке последние три года никто не вспоминал. Чего он хочет, пытаясь убедить народ в своей исключительной значимости? В президенты точно не метит: не того полёта птица. Но наверняка не прочь бы получить какую-нибудь солидную государственную должность…

Выступление его в целом очень напоминает фрагмент советского мюзикла про мушкетёров: "Галантерейщик и кардинал – это сила! Я спасу Францию!"

Болтурук пусть спасает Канаду. Тем более что на кыргызском политическом горизонте нарисовался ещё один списанный персонаж – Сыргак Кенжебаев. Тоже бывший. Экс-заместитель главы Агентства по привлечению инвестиций.

Накануне президентских выборов Кенжебаева тоже прорвало и пробило на "правду". Гражданин добровольно оказался на перекрёстном допросе самых матёрых асов кыргызской недожурналистики – "Клоопа", "Темиров LIVE" и изгнанницы Саралаевой (куда ж без неё). Поведал обществу о неких коррупционных схемах и неких тёмных делах, якобы проворачиваемых близкими родственниками Садыра Жапарова (в том числе на таможне). Интервью униженного и оскорблённого властями Кенжебаева (в своё время он задерживался по делу о мошенничестве) вертится в основном вокруг таинственного "офиса". Помещения, где брат Садыра Жапарова Сабыр чуть ли не на глазах у изумлённого Кенжебаева творил такое, что просто кошмарный ужас.

На безграмотные и дурно сформулированные вопросы изгнанницы Саралаевой интервьюируемый разоблачитель отвечает не в лад и невпопад. Скудноватым для юриста языком. А главное – тоже непонятно: чего хотел-то? Таможню никто из президентского окружения не прихватизировал (об этом свидетельствуют данные о её чёткой и отлаженной работе), следующим главой Кыргызстана Кенжебаеву тоже не стать… Внимание к себе привлекает?

Внимание это, хочется заметить, тоже весьма сомнительного свойства. Человек, по-настоящему дорожащий своей репутацией, в "клоповник" на интервью не пойдёт. Россиянин Васильев, положим, не разобрался и вляпался. А опытному юристу, предпринимателю кыргызского происхождения Кенжебаеву это непростительно…

И в качестве "подводящего итоги" на сцену вышел Эдиль Жолдубаевич Байсалов.

Байсалова в Кыргызстане всего воспринимали неоднозначно. С одной стороны – видный политик, умеющий красиво и складно говорить о правильных вещах, феноменально непотопляемый и пользующийся спросом у любой власти. С другой стороны – эдакий несерьёзный тип, позволяющий себе странноватые, прямо скажем – эксцентричные выходки. То он распространяет в соцсетях первоапрельскую шутку о своём якобы назначении ректором Дипломатической академии МИДа. До делает провокационные заявления вроде того, что президент и кабмин будут работать только с поддерживающими их депутатами, а на остальных плевать… И всякое-разное подобное.

У многих поведение Байсалова сложилось в образ некоего придворного шута. Был когда-то при монархах такой персонаж, обладавший уникальным правом под маской юмора говорить правду и обличать пороки и глупость придворных, а также абсурдность законов. Любой другой мог за такое запросто лишиться головы, но шут был под надёжной защитой дурашливого вида и колпака с бубенцами… Садыр Жапаров как-то назвал Байсалова сказочником, что тоже вполне укладывается в шутовской имидж.

Сейчас он, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в США, тоже вещает издалека. И, кажется, слегка заигрался в королевского развлекателя. В интервью радио "Азаттык" мягко пожурил действующего президента, указав на три его "политические ошибки".

Так-то оно так. Критиковать власть шутам не возбраняется, наоборот. Критика может (и должна) быть нелицеприятной… Но правдивой. Вот с этим у Эдиля Байсалова проблема.

"Он (президент) должен работать для истории, - говорит Байсалов. – Тотальная поддержка ни к чему, ведь на это уходят колоссальные ресурсы. Нужно отказаться от политики, когда все хвалят". Кажется, он не слишком внимательно слушает Садыра Жапарова и не слишком пристально следит за его работой. Президент не раз сам открыто признавал, что не гонится за поддержкой и похвалой народа и порой вынужден принимать непопулярные решения, рискуя вызвать недовольство населения. Популизм, по мнению Жапарова, ведёт к застою, в то время как жёсткие реформаторские шаги, пусть и болезненные сейчас, принесут результаты в будущем.

Где же "ошибка"?

В качестве одной из президентских ошибок Байсалов называет отсутствие журналистики и молчание интеллигенции: "Все, кто высказывается, это дежурные аксакалы либо те, кто постоянно критикует. Качественного анализа нет".

Как раз журналистике и анализу действующий президент уделяет особое внимание. Неоднократно отмечая, что необходима честная и профессиональная работа СМИ, точность, тщательная проверка фактов, уважение к аудитории, ответственность за каждое сказанное и написанное слово. Байсалов же, вместо того чтобы подавать пример качественного и глубокого анализа, сам опускается до уровня репортёра дешёвой газетёнки, вбрасывая не слишком достоверную информацию (да и ту не разворачивая до уровня аналитики).

Главной же ошибкой президента дипломат Байсалов считает то, что Жапаров не создал свою партию, не собрал команду, в результате чего "вроде бы все поддерживают, но никто не заступается за него".

Вот с этого места – поподробнее. Ситуация, в которой Садыр Жапаров пришёл к президентству, требовала стремительных и жёстких политических решений. Именно то, что он волевым решением взял всю полноту власти в одни руки и не стал опираться на какое-нибудь организованное политическое объединение, - можно сказать, остановило Кыргызстан в шаге от сползания в пропасть и позволило развернуться в нужную сторону и двигаться дальше.

История, кстати, знает немало примеров, когда наличие собственной партии не гарантировало президенту стопроцентную защиту и заступничество.

А команда… Да есть у него команда. Тот же Байсалов практически в президентской команде: Садыр Нургожоевич ему доверяет (иначе не назначал бы на высокие ответственные должности), сохраняет с ним рабочий контакт. И Байсалов вроде бы активно поддерживает президента и его политику… Что не помешало ему сейчас признаться, что ему "стыдно за голоса Тенгиза Болтурука, Сыргака Кенжебаева и других", но самому вместо поддержки выступить с невнятной критикой.

И его. Байсалова, никто из известных политиков, увы, не осадил.

Политической защиты у Жапарова действительно нет. Но в этом нет ни его вины, ни ошибки. Задача президента – на всех уровнях защищать страну и народ, и с этим Садыр Нургожоевич успешно справляется. А защищать президента от нападок сомнительных личностей – задача тех, кто честен в первую очередь перед самим собой, помнит прошлое и серьёзно задумывается о будущем. Кто не на словах, а на деле проникся президентскими призывами к единению и сплочению.

Не каждый сам за себя, а каждый неравнодушен к судьбе друг друга, страны и её руководителя. "Не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе", - строчка из проповеди английского поэта XVII века Джона Донна (наиболее известно название романа Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол"). Человек – часть единого целого, любая неприятность, произошедшая не с тобой, так или иначе скажется и на тебе. Об этом и напоминает "колокол": не считай себя небожителем, помни, что всё в мире взаимосвязано, не приумножай зло и делай всё, что от тебя зависит, для укрепления единства и благополучия своего окружения; только в составе единого целого можно выжить и достичь высоких результатов в развитии.

А по ком, интересно, звонит придворный шут?