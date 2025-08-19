Туркменский боец Довлетджан Ягшимурадов проведет бой на турнире PFL в Дубае

Туркменский боец смешанных единоборств Довлетджан Ягшимурадов встретится с американцем Кори Андерсоном на турнире PFL (Professional Fighting Championship), который пройдет 3 октября 2025 года в Дубае, сообщает orient.tm.

Турнир PFL собирает лучших бойцов со всего мира и традиционно привлекает большое внимание поклонников ММА. Поединок Ягшимурадова с Андерсоном обещает стать одним из самых зрелищных и ожидаемых боев вечера.

Для Ягшимурадова это станет важным шагом в международной карьере, а его выступление в Дубае привлекает внимание болельщиков единоборств по всему региону.